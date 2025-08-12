FOTO: La Bundesliga tendrá partidos más largos. Alemania adopta más tiempo añadido en el fútbol

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Los partidos de la Bundesliga duraron más esta temporada, ya que Alemania se unió a la iniciativa de calcular el tiempo añadido con mayor precisión.

La división de honor de Alemania fue la última en seguir una tendencia establecida por la Copa del Mundo 2022 y la Liga Premier inglesa, al medir el tiempo exacto que ocuparon situaciones como tarjetas rojas, penales y lesiones, y añadieron esa cantidad al final de cada mitad.

“Actualmente tuvimos poco menos de 60 minutos de tiempo neto de juego (con el balón en juego), lo cual probablemente aumentará un poco”, expresó Knut Kircher, director general de deportes y comunicación del cuerpo de arbitraje alemán, citado el martes por la agencia noticiosa dpa.

La nueva temporada de la Bundesliga comenzó el 22 de agosto, pero los cambios ya habían entrado en vigor en las segundas y terceras divisiones masculinas. Se produjeron reacciones negativas hacia algunas decisiones.”