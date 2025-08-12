La Bundesliga tendrá partidos más largos. Alemania adopta más tiempo añadido en el fútbol
Los partidos de la Bundesliga durarán más esta temporada tras la adopción de un nuevo método de cálculo del tiempo añadido, similar al utilizado en la Copa del Mundo y la Liga Premier.
12/08/2025
FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Los partidos de la Bundesliga duraron más esta temporada, ya que Alemania se unió a la iniciativa de calcular el tiempo añadido con mayor precisión.
La división de honor de Alemania fue la última en seguir una tendencia establecida por la Copa del Mundo 2022 y la Liga Premier inglesa, al medir el tiempo exacto que ocuparon situaciones como tarjetas rojas, penales y lesiones, y añadieron esa cantidad al final de cada mitad.
“Actualmente tuvimos poco menos de 60 minutos de tiempo neto de juego (con el balón en juego), lo cual probablemente aumentará un poco”, expresó Knut Kircher, director general de deportes y comunicación del cuerpo de arbitraje alemán, citado el martes por la agencia noticiosa dpa.
La nueva temporada de la Bundesliga comenzó el 22 de agosto, pero los cambios ya habían entrado en vigor en las segundas y terceras divisiones masculinas. Se produjeron reacciones negativas hacia algunas decisiones.”
Lectura rápida
¿Qué cambios se implementaron en la Bundesliga? Los partidos tendrán un tiempo añadido más preciso, siguiendo la tendencia de la Copa del Mundo y de la Liga Premier.
¿Quién declaró sobre el aumento del tiempo de juego? Knut Kircher, director general de deportes y comunicación del cuerpo de arbitraje alemán, mencionó el cambio.
¿Cuándo comienza la nueva temporada de Bundesliga? La nueva temporada inició el 22 de agosto.
¿Qué se está midiendo con mayor precisión? Situaciones como tarjetas rojas, penales y lesiones que se suman al tiempo final de cada mitad.
¿Ya se aplicaron estos cambios en otros niveles? Sí, los cambios ya se habían implementado en las segundas y terceras divisiones masculinas.
[Fuente: AP]