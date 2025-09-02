La advertencia silenciosa de Tianjin

Por Marcos Calligaris

En Tianjin, a orillas del mar de Bohai, se celebró el fin de semana una reunión que pasó casi inadvertida en Occidente. No era un cónclave cualquiera. Bajo la sombrilla diplomática de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Xi Jinping convocó a líderes que hoy concentran casi un cuarto del PIB global y a más del 40 % de la población del planeta.

Vladímir Putin, que rara vez se mueve de Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania, estuvo allí en persona. Narendra Modi, primer ministro indio, cruzó el Himalaya para pisar suelo chino por primera vez en siete años. A su lado, el presidente iraní, el bielorruso Aleksandr Lukashenko y otros dirigentes de Eurasia, entre ellos el polémico presidente de Corea del Norte: Kim Jong-un.

Lo que firmaron, en apariencia, fue una declaración rutinaria: "seguridad común", "cooperación económica", “hogar compartido”. Pero entre líneas se respiraba otra cosa: la consolidación de un bloque que busca ofrecer un orden paralelo al occidental.

En el trasfondo de la cumbre había un aprendizaje histórico. China miró a Rusia y tomó nota. Cuando la URSS se abrió políticamente, colapsó. Pekín, en cambio, sofocó Tiananmen y preservó el control del Partido. Cuando Moscú liberalizó su economía, surgió un ejército de oligarcas; China abrió sus mercados, sí, pero siempre bajo la férula de la burocracia comunista. Mientras Putin apostó por la guerra, Xi jugó sus cartas en la industria, los recursos y el comercio.

De ese contraste nació la "amistad sin límites" entre ambos líderes. Una complicidad que este fin de semana volvió a exhibirse en público, con Putin sentado a la derecha del anfitrión.

China avanza sobre minerales críticos y semiconductores, insumos vitales para la inteligencia artificial y las industrias del futuro. Mientras en Washington se discuten encuestas y en Bruselas se multiplican cumbres de la OTAN, en Tianjin se bosquejó la posibilidad de un eje que articula seguridad, economía y tecnología en un mismo movimiento.

Lo ocurrido fue, en otras palabras, una especie de recordatorio: el centro de gravedad del mundo se sigue desplazando.

Ese telón de fondo explica lo que ocurrió este martes, cuando Xi Jinping, ya con la prensa internacional presente, describió la relación con Rusia como un modelo para el mundo. Habló de "amistad permanente", de "cooperación mutuamente beneficiosa" y de la necesidad de coordinar posiciones en la ONU, el BRICS, el G20 y la propia OCS.

El discurso no se limitó a la retórica. Fue acompañado por un gesto: ambos líderes asistieron juntos a los actos por el 80º aniversario de la victoria contra Japón y el nazismo, evocando su condición de "naciones victoriosas" y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Una puesta en escena cargada de simbolismo histórico, con un mensaje subyacente: están dispuestos a defender una "perspectiva correcta" de la Segunda Guerra Mundial frente a lo que consideran un relato manipulado por Occidente.

Xi presentó además su nueva Iniciativa para la Gobernanza Global, invitando a "países de ideas afines" a construir un sistema más justo y equitativo. Dicho de otra forma: el llamado a sumarse a un orden alternativo.

Mientras en Occidente la mirada se pierde entre artificios de la política electoral y los laberintos de Bruselas, en Tianjin se gestó una advertencia silenciosa. Eurasia no solo está reunida: se está organizando.