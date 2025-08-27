Kilmar Ábrego García busca asilo en Estados Unidos, informaron sus abogados
Kilmar Ábrego García busca asilo en Estados Unidos, afirmaron sus abogados a un juez federal tras su detención en Baltimore por efectivos de ICE, vinculado a la pandilla MS-13.
27/08/2025 | 10:52Redacción Cadena 3
FOTO: Kilmar Ábrego García quiere solicitar asilo en EEUU, dicen sus abogados a un juez federal
WASHINGTON (AP) — Kilmar Ábrego García, quien se convirtió en el rostro de la dura agenda migratoria del presidente Donald Trump, solicitó asilo en Estados Unidos, según lo manifestaron sus abogados a un juez federal el miércoles.
Ábrego, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de salir de una cárcel en Tennessee el viernes. Funcionarios de la administración federal afirmaron que él forma parte de la peligrosa pandilla MS-13, una acusación que el hombre de origen salvadoreño niega.
Lectura rápida
¿Qué solicitó Kilmar Ábrego García?
Solicitó asilo en Estados Unidos.
¿Quién es Kilmar Ábrego García?
Se convirtió en el rostro de la dura agenda migratoria del presidente Donald Trump.
¿Cuándo fue detenido?
Fue detenido el lunes tras salir de una cárcel el viernes.
¿Dónde fue detenido?
Fue detenido en Baltimore por el ICE.
¿Por qué es importante su caso?
Es un reflejo de la política migratoria y su vinculación con la pandilla MS-13.
[Fuente: AP]