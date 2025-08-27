Kilmar Ábrego García busca asilo en Estados Unidos, informaron sus abogados

FOTO: Kilmar Ábrego García quiere solicitar asilo en EEUU, dicen sus abogados a un juez federal

WASHINGTON (AP) — Kilmar Ábrego García, quien se convirtió en el rostro de la dura agenda migratoria del presidente Donald Trump, solicitó asilo en Estados Unidos, según lo manifestaron sus abogados a un juez federal el miércoles.

Ábrego, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de salir de una cárcel en Tennessee el viernes. Funcionarios de la administración federal afirmaron que él forma parte de la peligrosa pandilla MS-13, una acusación que el hombre de origen salvadoreño niega.