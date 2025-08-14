Kentucky busca a persona que mató a tiros a una mujer cerca de parada de autobús

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — La policía de una ciudad de Kentucky buscó a la persona que mató a tiros a una mujer que caminaba con su hijo cerca de una parada de autobús donde se reunían niños de la escuela.

El tiroteo ocurrió en Louisville alrededor de las 8 a.m. del miércoles y fue cerca de varios niños, afirmó el jefe de policía de Louisville, Paul Humphrey. Los agentes recibieron pistas de testigos que llevaron al interrogatorio de un joven de 15 años poco después del tiroteo, pero fue liberado más tarde después de determinarse que no era el tirador, expresó Humphrey.

Humphrey hizo un llamado a la comunidad para que proporcionara información sobre el sospechoso, quien seguía prófugo el jueves.

El superintendente de las Escuelas del Condado de Jefferson, Brian Yearwood, expresó que el tiroteo fue “un acto de violencia indescriptible... en una parada de autobús presenciado por niños inocentes”.

“Esto es indignante. Es inaceptable. Nadie debería tener miedo de estar en una parada de autobús”, manifestó Yearwood.

Las autoridades no han identificado a la mujer. En una conferencia de prensa el jueves, los familiares expresaron que ella estaba caminando con su hijo hacia la parada del autobús escolar.

En esa misma zona ocurrió otro tiroteo matutino la semana pasada cuando un sospechoso disparó un arma y huyó, informó la policía de Louisville. Había niños escolares en el área para el primer día de clases y pudieron escuchar los disparos, indicó la policía en un comunicado de prensa.

Humphrey comentó el miércoles que la policía había monitoreado la parada de autobús después del tiroteo de la semana pasada, pero no estaba allí cuando ocurrió el tiroteo del miércoles.

“Claramente, desearía que hubiésemos estado allí”, expresó Humphrey.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo que estaba agradecido por la cooperación de las personas en la parada de autobús que proporcionaron información a la policía.

“Eso es lo que necesitamos ver más en nuestra ciudad, esta colaboración, trabajando juntos, el departamento de policía y la comunidad”, afirmó. “La policía no puede hacer que nuestra ciudad sea segura por sí sola”.