Justicia boliviana condena a un año de cárcel a sacerdotes españoles por abusos de menores

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un tribunal de Bolivia condenó el martes a un año de prisión a dos sacerdotes españoles ancianos por encubrimiento de abusos sexuales contra 85 menores cometidos hace décadas por el cura Alfonso Pedrajasen en un escándalo que sacudió a la Iglesia católica en el país andino.

El juez en la región central de Cochabamba, Samuel Vargas, impuso la pena a los padres jesuitas Marcos Recolons, de 81 años, y Ramón Alaix, de 83 años.

Este juicio tuvo relación con la revelación en abril del 2023 de un diario personal en el que el sacerdote español Pedrajas reconocía los abusos contra los menores entre 1972 y 2000. Pedrajas murió en 2009.

Aunque el caso contra Pedrajas quedó extinto por su deceso, el Ministerio Público y la Procuraduría — que representan al Estado boliviano — continuaron investigando nuevas denuncias contra otros clérigos que afloraron tras crear una comisión especial luego del escándalo por las admisiones hechas por Pedrajas en su diario.

“Fueron hallados culpables en un juicio histórico”, reaccionó vía telefónica a The Associated Press Pedro Lima, vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de los abusos clericales.

Lima, que estuvo presente en el juicio con otras víctimas, aseguró que por “su avanzada edad obtuvieron la pena mínima” y que es posible que ni siquiera vayan a la cárcel, pero estaba conforme.

Según la acusación formal, ambos sacerdotes conocieron las denuncias contra Pedrajas y no informaron a la justicia.

El abogado defensor Marcelo Salinas dijo que apelarán la condena. “No han probado nada, absolutamente nada los acusadores”, señaló.

El juicio inició en enero de 2025, pero había avanzado lentamente con varias suspensiones por el estado de salud de los acusados.