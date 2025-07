Jugadores destacados del fútbol americano regresan tras importantes lesiones

ALLEN PARK, Michigan, EE.UU. (AP) — Aidan Hutchinson puso su mano izquierda en el suelo en una posición de tres puntos y, cuando se centró el balón, hizo un movimiento interno sobre un tackle ofensivo para ayudar a colapsar el bolsillo de protección alrededor del quarterback.

Hutchinson se vio como en la mayoría de las jugadas en los entrenamientos y partidos durante sus dos primeras temporadas con los Lions de Detroit.

La única diferencia obvia era una manga negra que cubría y sostenía gran parte de su pierna izquierda, que fue reparada quirúrgicamente.

Hutchinson pareció trabajar sin limitaciones el domingo, cuando Detroit inició el campamento de entrenamiento con su primera práctica.

Eso fue una buena señal para él y para una franquicia que necesita desesperadamente que recupere la forma espectacular que tenía antes de romperse la pierna en dos zonas distintas hace nueve meses contra los Cowboys de Dallas.

Hutchinson, la segunda selección global en 2022, fue candidato temprano la temporada pasada para Jugador Defensivo del Año de The Associated Press cuando tuvo 7,5 capturas en cinco juegos para uno de los mejores equipos de la liga.

Su tercera campaña como profesional terminó con una lesión espantosa que lo llevó a un hospital en Texas por un par de días, obligándolo a su pausa más larga sin fútbol americano.

Se espera que la larga espera de Hutchinson para jugar nuevamente termine el 7 de septiembre en Green Bay, donde los campeones defensores de la División Norte de la NFC comenzarán la temporada.

“No creo que nadie en el juego de fútbol americano esté tan agradecido como yo cuando regrese en ese primer juego”, dijo Hutchinson.

El corredor de San Francisco Christian McCaffrey, el quarterback de Dallas Dak Prescott y el mariscal de campo de Minnesota J.J. McCarthy podrían no estar de acuerdo porque ellos también están agradecidos de estar en camino de recuperarse de temporadas recortadas por lesiones.

Christian McCaffrey

El corredor dos veces All-Pro ha dicho que tiene “cero restricciones” después de que la tendinitis de Aquiles lo mantuviera fuera de los primeros ocho juegos el año pasado y una lesión en la rodilla derecha lo relegara a ver los últimos cinco juegos.

San Francisco cayó la temporada pasada con McCaffrey limitado a cuatro juegos, terminando con récord de 6-11 después de llegar al Super Bowl gracias en parte a su dinámico corredor. Ganó el Jugador Ofensivo del Año de la AP esa temporada después de liderar la NFL con 2.023 yardas desde la línea de golpeo y empatar en el liderazgo de la liga con 21 touchdowns.

“El año pasado no resultó como quería. No fue como nadie quería”, dijo. “Pero tener este tiempo libre me ha permitido empezar desde cero y tener el tiempo para construir una base nuevamente.”

Dak Prescott

Se espera que el quarterback tres veces elegido al Juego de Estrellas esté completamente recuperado de la cirugía en su tendón de la corva desgarrado en noviembre pasado. Eso le dará la oportunidad de estar a la altura del contrato de 240 millones de dólares por cuatro años que firmó justo antes de la campaña 2024.

Los Cowboys cuentan con Prescott para recuperarse y ayudarlos a regresar a los playoffs después de una racha de tres años en la postemporada con solo siete victorias la temporada pasada.

Un año después de terminar segundo en la votación del MVP de la NFL de la AP, Prescott tuvo 11 pases de touchdown y ocho intercepciones en ocho juegos la temporada pasada.

“Estoy saludable”, dijo. “Estaré completamente listo para el campamento.”

J.J. McCarthy

Los Vikings de Minnesota, que buscan obtener consecutivas apariciones en la postemporada por primera vez desde 2009, planean darle a McCarthy la oportunidad de tomar los primeros snaps esta temporada después de perderse su año de novato por una cirugía de rodilla.

Los Vikings dejaron que Sam Darnold se fuera en la agencia libre, despejando el camino para la décima selección general en el draft de 2024. McCarthy no mostró signos de problemas durante las prácticas de primavera y se declaró más grande, más rápido y más fuerte de lo que era antes de lesionarse la rodilla en el primer juego de exhibición del equipo en agosto pasado.

“Cuando te lo quitan, aprovechas cada oportunidad que tienes para estar de vuelta aquí y realmente lo aprecias, realmente sacas el máximo provecho de ello”, dijo McCarthy. “No hay nada mejor que estar aquí con los chicos jugando un poco de fútbol, así que pasándolo genial.”

___

Los escritores de fútbol americano profesional de AP Josh Dubow, Schuyler Dixon y Dave Campbell contribuyeron en este reporte.

___

