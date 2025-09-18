Jueza de inmigración de EEUU ordena deportación de activista Mahmoud Khalil. ¿Qué sigue ahora?

NUEVA YORK (AP) — Tres meses después de su liberación de una cárcel de inmigración, el activista palestino Mahmoud Khalil enfrenta la creciente amenaza de deportación por su papel en las protestas contra Israel en campus universitarios.

En documentos judiciales hechos públicos el miércoles, una jueza de inmigración en Luisiana dictaminó que Khalil debería ser deportado por no revelar información en su solicitud de tarjeta de residencia permanente.

La decisión representó un revés para Khalil, un residente legal de Estados Unidos y reciente estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, quien se convirtió en la primera persona que fue objeto de la agresiva represión del presidente Donald Trump contra los activistas propalestinos. Aunque el fallo lo acerca un paso más a una orden final de expulsión, está lejos de ser la última palabra en el caso.

Por ahora, Khalil sigue protegido de la detención y deportación bajo una orden judicial separada. Su equipo legal ha dicho que tienen la intención de apelar el fallo del juez de inmigración, que Khalil ha caracterizado como “más evidencia de represalias” de un “tribunal canguro”.

Aquí hay un vistazo a cómo están las cosas en la batalla legal en curso:

¿Qué decidió la jueza de inmigración en Luisiana?

El fallo del 12 de septiembre de la jueza de inmigración Jamee Comans se basa en su orden anterior emitida en abril, que determinó que Khalil podría ser expulsado del país al ser un riesgo para la seguridad nacional.

Los abogados de Khalil habían impugnado esa decisión, citando su falta de antecedentes penales y sus estrechos lazos con Estados Unidos. Su esposa es ciudadana estadounidense, al igual que su hijo de cinco meses, que nació cuando Khalil estaba bajo custodia federal.

Khalil fue una figura prominente en las protestas en la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza, que se extendieron a campus en todo el país. Fue arrestado dentro de su edificio de apartamentos en el campus en marzo pasado y acusado por el gobierno de Trump de apoyar actividades “pro-Hamás”, refiriéndose al grupo miliciano palestino que atacó Israel el 7 de octubre de 2023. Khalil ha negado repetidamente el cargo y el gobierno federal no ha proporcionado pruebas al respecto.

Khalil ha argumentado que está siendo blanco de las medidas por ejercer su libertad de expresión, señalando un memorando del secretario de Estado Marco Rubio que justificó su arresto con el argumento de que sus creencias propalestinas podrían socavar los intereses de política exterior de Estados Unidos.

En su última decisión, Comans dijo que carece de la autoridad “para cuestionar las determinaciones de política exterior” y que los “limitados lazos familiares” de Khalil con el país no constituyen una razón convincente para anular su fallo anterior.

Comans luego se puso del lado del gobierno en un reclamo separado, concluyendo que Khalil había “representado falsamente de manera intencionada” hechos sobre su pasado en su solicitud de tarjeta de residencia permanente, incluyendo su papel en una agencia de Naciones Unidas que proporciona servicios a refugiados palestinos.

Khalil ha sostenido que cualquier omisión en la solicitud fue involuntaria.

¿Qué sigue ahora?

Los abogados de Khalil dijeron el miércoles que tienen la intención de apelar la decisión. Pero también expresaron preocupación por sus probabilidades de éxito en la corte de apelaciones federal, que es consistentemente conservador y tiene jurisdicción sobre el caso.

De fracasar en su apelación, Khalil perderá su estatus de residente permanente, restringiendo aún más su capacidad para trabajar y viajar, según sus abogados. Pero el gobierno aún tendrá prohibido expulsarlo bajo una orden del 11 de junio de un juez federal en Nueva Jersey, Michael Farbiarz.

Esa orden permanecerá en vigor al tiempo que su caso de derechos civiles se desarrolla en Nueva Jersey. Puede que pronto sea “el único impedimento significativo” para la deportación de Khalil, según una carta que sus abogados enviaron el miércoles a Farbiarz.

Los argumentos orales en ese caso podrán iniciar a partir del próximo mes.

¿A dónde será deportado?

La jueza Comans ha dicho que Khalil será deportado a Argelia, donde mantiene la ciudadanía a través de un pariente lejano, o “como alternativa” a Siria, donde nació en un campo de refugiados de una familia palestina.

Los abogados de Khalil han dicho que la publicidad en torno a su caso lo dejara en peligro mortal si se ve obligado a regresar a cualquiera de los dos países.

Khalil, de 30 años, huyó de Siria hacia Líbano en 2013 después de unirse a las protestas contra el entonces presidente Bashar al-Assad. Su familia tiene raíces en Tiberíades, pero fueron desplazados durante la expulsión masiva de palestinos de lo que ahora es Israel, según documentos judiciales.

Khalil ha dicho que continuará abogando por los palestinos al tiempo que se desarrolla su batalla legal. También está demandando actualmente al gobierno de Trump por 20 millones de dólares en daños, alegando que fue encarcelado falsamente, procesado maliciosamente y difamado como antisemita.

Las consultas enviadas por correo electrónico al Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no fueron respondidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.