Jueza bloquea la deportación de niños guatemaltecos no acompañados en EE.UU.

HARLINGEN, Texas, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Estados Unidos emitió una orden de emergencia bloqueando la posible deportación de un grupo de jóvenes guatemaltecos que cruzaron la frontera sin sus familias. Esta decisión se tomó con una audiencia programada para el domingo, después de que abogados afirmaran que el gobierno parecía estar preparando deportaciones que violarían leyes que otorgan protecciones a los niños migrantes.

Los abogados de diez menores guatemaltecos, de entre 10 y 17 años, presentaron documentos judiciales tarde el sábado indicando que existían informes de que aviones estaban listos para despegar en pocas horas hacia el país centroamericano. Sin embargo, una jueza federal en Washington dictó que esos niños no podrían ser deportados por al menos 14 días, a menos que ella decidiera lo contrario, organizando una audiencia virtual para la tarde del domingo.

Se presentaron solicitudes de emergencia similares en otras partes del país. Abogados en Arizona e Illinois solicitaron a jueces federales bloquear las deportaciones de menores no acompañados, resaltando cómo la discusión sobre los esfuerzos del gobierno se ha expandido rápidamente.

Alarmas entre defensores de inmigrantes

El episodio ha levantado alarmas entre defensores de inmigrantes, quienes sostuvieron que esto podría representar una violación de las leyes federales diseñadas para proteger a los niños que llegan sin sus padres. Aunque las deportaciones están actualmente suspendidas, el caso demostró el enfrentamiento entre los esfuerzos del gobierno para aplicar estrictas leyes migratorias y las salvaguardas legales establecidas por el Congreso para algunos de los migrantes más vulnerables.

El domingo por la mañana, el aeropuerto en la zona fronteriza mostraba una actividad inconfundible. Autobuses transportaban migrantes hacia la pista mientras grupos de agentes federales se movían entre los vehículos y las aeronaves en espera. Autos de policía rodeaban el perímetro, y oficiales y guardias de seguridad alejaban a los reporteros de las cercas de alambre que delimitan el campo. En la pista, los aviones estaban con los motores encendidos, y las tripulaciones de tierra preparaban los últimos detalles, como si las salidas pudieran ocurrir en cualquier momento, todo mientras la batalla judicial se desarrollaba a cientos de kilómetros de distancia en Washington.

Shaina Aber, del Acacia Center for Justice, un grupo de defensa legal de inmigrantes, comentó que fue notificada el sábado por la noche de que se había elaborado una lista oficial con los nombres de los niños guatemaltecos que el gobierno federal intentaría enviar de regreso a su país de origen. Los defensores se enteraron de que los vuelos saldrían de las ciudades texanas de Harlingen y El Paso, apuntó Aber.

Aber indicó que había escuchado que los funcionarios federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "todavía estaban llevando a los niños", sin haber recibido ninguna orientación sobre la orden judicial.

El Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no realizaron comentarios al respecto el domingo.

Planes de la administración Trump para remover a casi 700 niños guatemaltecos

La administración Trump planeaba remover a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos no acompañados, según una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden, de Oregon. El gobierno guatemalteco anunció que estaba listo para recibirlos.

Esto representaba otro paso en los amplios esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump, que incluían planes para enviar más oficiales a Chicago para una represión de inmigración, intensificar las deportaciones y finalizar las protecciones para personas con permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Los abogados de los niños guatemaltecos afirmaron que el gobierno de Estados Unidos no tenía autoridad para remover a los jóvenes y los estaba privando de debido proceso al impedirles presentar solicitudes de asilo o alivio migratorio. Muchos de ellos poseían casos activos en los tribunales de inmigración, según la presentación judicial de los abogados en Washington.

A pesar de que se esperaba que los niños estuvieran bajo el cuidado y custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, el gobierno estaba "trasladándolos ilegalmente a la custodia de Inmigración y Control de Aduanas para ponerlos en vuelos a Guatemala, donde pueden enfrentar abuso, negligencia, persecución o tortura", afirmaron los abogados del Young Center for Immigrant Children’s Rights y el National Immigration Law Center.

Un abogado de otro grupo de defensa, el National Center for Youth Law, resaltó que la organización comenzó a recibir reportes de proveedores de servicios legales que indicaron que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estaban entrevistando a niños, particularmente de Guatemala, en instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. El HSI es el brazo de investigación de ICE.

La abogada, Becky Wolozin, mencionó que los agentes preguntaron a los niños sobre sus familiares en Guatemala.

El viernes, defensores a nivel nacional comenzaron a recibir noticias de que las audiencias de inmigración de sus jóvenes clientes estaban siendo canceladas, explicó Wolozin.

Los niños migrantes que viajan sin padres o tutores son entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados cuando son encontrados por funcionarios en la frontera entre Estados Unidos y México. Una vez en Estados Unidos, los niños a menudo viven en refugios supervisados por el gobierno o con familias de acogida hasta que pueden ser liberados a un patrocinador, generalmente un familiar que reside en el país.

Los menores pueden solicitar asilo, estatus de inmigración juvenil o visas para víctimas de explotación sexual.

Debido a su edad y a sus a menudo traumáticas experiencias al llegar a Estados Unidos, su tratamiento representa uno de los temas más sensibles en la inmigración. Grupos de defensa ya han demandado a los tribunales para detener los nuevos procedimientos de investigación de la administración Trump para niños no acompañados. Aseguran que estos cambios mantienen a las familias separadas por más tiempo y son inhumanos.

Guatemala dice que está dispuesta a recibir a los menores no acompañados

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, declaró el viernes que el gobierno había comunicado a Estados Unidos que está preparado para recibir a cientos de menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos no acompañados y que están siendo retenidos en instalaciones gubernamentales.

Guatemala expresó su preocupación por los menores que podrían superar los límites de edad para las instalaciones para niños y ser enviados a centros de detención para adultos, enfatizó.

El presidente Bernardo Arévalo mencionó que su gobierno posee una obligación moral y legal de abogar por los niños. Esta declaración se dio días después de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitara Guatemala.

Santana informó desde Washington; Jennifer Peltz en Nueva York y Corey Williams en Detroit.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.