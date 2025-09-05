Juez bloquea fin de protecciones legales de EEUU para 1,1 millones de venezolanos y haitianos
Un juez de EEUU impede que se termine con las protecciones legales que permitían a más de 1 millón de venezolanos y haitianos vivir y trabajar en el país. La decisión afecta a 600.000 venezolanos.
05/09/2025 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
SAN FRANCISCO (AP) — Un juez federal falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, para los demandantes significa que 600.000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué se decidió en el fallo? Un juez bloqueó el fin de las protecciones legales temporales para venezolanos y haitianos en Estados Unidos.
¿Quién es el juez que tomó la decisión? El fallo fue emitido por el juez federal de distrito Edward Chen.
¿A cuántas personas afecta esta decisión? Afecta a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela, específicamente a 600.000 venezolanos.
¿Cuándo se tomó la decisión? El fallo fue realizado el viernes, 5 de septiembre de 2025.
¿Qué significa este fallo para los venezolanos? Significa que los venezolanos cuya protección caducó en abril o que estaba por caducar, pueden permanecer y trabajar en Estados Unidos.
[Fuente: AP]