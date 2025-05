Jerome Powell respalda a la Fed en Princeton tras las críticas de Donald Trump

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, realizó el domingo una defensa de la labor del banco central en respuesta a la pandemia de COVID-19 durante un discurso en la Universidad de Princeton, donde destacó el trabajo de los empleados gubernamentales y de las universidades de Estados Unidos, que han sido objeto de ataques por parte del expresidente Donald Trump.

En las últimas semanas, Powell y la Reserva Federal han enfrentado duras críticas de Trump y del exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, quien se perfila como posible sucesor de Powell. En un evento religioso previo a la ceremonia de graduación de la universidad, Powell, quien celebró su quincuagésimo aniversario de graduación, defendió la decisión del banco central de reducir la tasa de interés clave a casi cero en respuesta al impacto económico de la pandemia. Además, enfatizó la importancia de un programa de compra de activos, que involucró la adquisición de billones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas para mantener las tasas de interés a largo plazo en niveles bajos.

“Casi sin previo aviso, las economías de todo el mundo se detuvieron abruptamente”, recordó Powell, refiriéndose a la crisis provocada por el COVID-19. “La posibilidad de una prolongada y severa depresión global nos acechaba. Todo el mundo miró al gobierno y, en particular, a la Reserva Federal como un salvador clave”.

Powell también elogió a los empleados públicos, quienes han sido una pieza fundamental en la respuesta del banco central. “Los funcionarios de carrera en la Fed, que han enfrentado crisis en el pasado, se presentaron y dijeron: ‘Nosotros nos encargamos de esto’”, sostuvo.

Desde hace varios meses, Trump ha arremetido contra Powell, criticando que la Reserva no ha disminuido su tasa clave, a pesar de lo que él considera una inexistente inflación. Este mes, Trump tildó a Powell de “tonto” por no bajar las tasas y, recientemente, le atribuyó el apodo “Powell el tardío”. En contraste, Powell optó por no responder públicamente a estos ataques, lo que ha generado cierta simpatía entre algunos republicanos del Capitolio.

Durante su discurso, Powell también prestó apoyo a las universidades estadounidenses, que han sido blanco de críticas por parte del gobierno de Trump, lo que se tradujo en la reducción de subvenciones y fondos para instituciones educativas, incluidas algunas de la Ivy League como Princeton. “Nuestras magníficas universidades son la envidia del mundo y un activo nacional crucial”, subrayó.

A finales del mes pasado, Warsh, quien ocupó un puesto en la Fed entre 2006 y 2011, argumentó que el banco central ha fallado al permitir que la inflación alcanzara niveles históricamente altos en 2022. Se le considera uno de los principales candidatos para reemplazar a Powell al término de su mandato en mayo de 2026. Warsh advirtió que “cada vez que la Fed interviene, su tamaño y alcance se expanden”, sugiriendo que esto incrementa la deuda nacional.

Powell ha reconocido que la Reserva podría haber actuado más ágilmente para subir las tasas de interés una vez que la inflación comenzó a ascender en 2021. Sin embargo, en su discurso del domingo, defendió el legado del banco central durante la crisis sanitaria global. “Gracias al esfuerzo colectivo de muchos, evitamos los peores desenlaces”, concluyó. “Es difícil imaginar la presión que enfrentó la gente en un reciente escenario como ese. Los esfuerzos conjuntos salvaron nuestra economía, y los funcionarios públicos involucrados merecen nuestro respeto y gratitud; para mí es un gran honor servir junto a ellos”.