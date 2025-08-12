Israel ataca a milicianos disfrazados de trabajadores humanitarios en Gaza

JERUSALÉN (AP) — El ejército israelí afirmó el martes que recientemente atacó a un grupo de milicianos en la Franja de Gaza que estaban disfrazados de trabajadores humanitarios y usaban un coche con el logotipo de World Central Kitchen, una organización benéfica internacional fundada por el famoso chef José Andrés.

El ejército manifestó que llevó a cabo el ataque aéreo contra los individuos después de confirmar con la organización benéfica que no estaban afiliados a ella y que el coche no le pertenecía.

World Central Kitchen confirmó que los hombres y el vehículo no estaban afiliados a la organización. En un comunicado, expresó: “Condenamos enérgicamente a cualquiera que se haga pasar por World Central Kitchen u otros humanitarios, ya que esto pone en peligro a civiles y trabajadores humanitarios”.

El ejército compartió imágenes de video que mostraban a varios hombres con chalecos amarillos alrededor de un vehículo con el logotipo de la organización en el techo. El ejército dijo que cinco de los hombres estaban armados.

El grupo de ayuda, fundado en 2010, ha trabajado desde Haití hasta Ucrania, enviando equipos que pueden proporcionar rápidamente comidas a gran escala en zonas de conflicto y después de desastres naturales. El grupo se enorgullece de proporcionar alimentos que se ajustan a los gustos locales.

En abril, un ataque israelí mató a siete trabajadores de World Central Kitchen en Gaza. Israel admitió rápidamente que había matado por error a los trabajadores humanitarios y lanzó una investigación.

En noviembre, un ataque israelí mató a cinco personas, incluido un trabajador de World Central Kitchen que, según Israel, formaba parte del ataque de Hamás que desató la guerra. WCK indicó en ese momento que desconocía que el empleado tuviera alguna conexión con el ataque.

Milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos, pero 50 permanecen dentro de Gaza. Israel cree que alrededor de 20 siguen vivos.

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha desplazado desde entonces a la mayor parte de la población, destruido vastas áreas y empujado al territorio hacia la hambruna. Ha matado a más de 61.400 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

Además de los muertos, 121 adultos y 101 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición, según el ministerio.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.