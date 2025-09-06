Irán ejecuta a acusado de matar a guardia de seguridad en protestas de 2022

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán ejecutó el sábado a un hombre acusado de participar en un ataque mortal contra las fuerzas de seguridad durante las protestas nacionales en 2022, informó la agencia oficial de noticias del poder judicial.

Mizan Online identificó al hombre como Mehran Bahramian, quien supuestamente abrió fuego contra un vehículo de seguridad durante los disturbios, matando a un agente e hiriendo a otros en diciembre de 2022, en el condado Semirom, de la provincia de Isfahan. Añadió que la Corte Suprema de Irán confirmó la sentencia de muerte.

La ejecución marcó el 12mo caso conocido de una persona ejecutada en relación con las protestas de 2022, según los monitores de derechos humanos. Las protestas estallaron después que Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, murió bajo custodia policial tras su arresto por presuntamente violar el estricto código de vestimenta del país.

En junio, Irán ejecutó a Abbas Korkouri, quien fue condenado por disparar y matar a siete personas durante las protestas.

Los monitores de derechos humanos afirmaron que tales ejecuciones son parte de una campaña más extensa para silenciar la disidencia, y existe preocupación internacional por estas ejecuciones que se llevan a cabo sin evidencia y a puerta cerrada.

Según cifras de la ONU, Irán llevó a cabo casi 1.000 ejecuciones en 2024, una de las tasas más altas del mundo.

Amnistía Internacional, que hace campaña contra la pena de muerte, advirtió que Irán “puede ejecutar a otras personas en el corredor de la muerte por cargos políticamente motivados”.

En un comunicado después que dos hombres fueran ahorcados en secreto en julio, Amnistía indicó: “Sus ejecuciones destacan el uso despiadado de la pena de muerte por parte de las autoridades como herramienta de represión política en tiempos de crisis nacional para aplastar la disidencia y sembrar el miedo entre la población”.