Inundaciones repentinas en Pakistán dejan al menos 49 muertos en 24 horas

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Las inundaciones repentinas provocadas por las intensas lluvias causaron la muerte de al menos 49 personas en el noroeste de Pakistán y en otras partes del país en las últimas 24 horas, dijeron funcionarios el viernes, mientras los rescatistas evacuaron a 1.300 turistas varados en un distrito montañoso afectado por deslaves.

Más de 360 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en incidentes relacionados con la lluvia en todo Pakistán desde el 26 de junio. La mayoría de los últimos decesos se reportaron en el norte y noroeste del país, según funcionarios locales.

Al menos 10 personas fallecieron el jueves tras ser arrastradas por inundaciones repentinas en el distrito de Ghazar, en la región de Gilgit-Baltistán, señaló el portavoz del gobierno regional Faizullah Faraq.

Otras 16 personas, entre las que había mujeres y niños, perecieron en la víspera en el distrito de Bajaur en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa cuando una enorme tormenta provocó inundaciones repentinas, dijo el oficial de rescate Amjad Khan. Otras 17 personas fueron arrastradas por las crecidas y permanecen desaparecidas, agregó.

Las inundaciones repentinas afectaron también a Battagram, un distrito en el noroeste, cobrando la vida de 10 personas, dijo el administrador gubernamental Saleem Khan, que añadió que había 18 desaparecidos más.

Siete personas más murieron el jueves en incidentes separados relacionados con la lluvia en la Cachemira administrada por Pakistán, según la autoridad estatal de gestión de desastres. La región está dividida entre Pakistán e India pero ambas naciones la reclaman en su totalidad.