Inglaterra convoca a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial
El entrenador Thomas Tuchel incluyó a los jugadores Ruben Loftus-Cheek y Jarell Quansah debido a la baja de Adam Wharton por lesión. La selección se prepara para enfrentar a Andorra y Serbia.
02/09/2025 | 15:42Redacción Cadena 3
FOTO: Inglaterra convoca a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial
LONDRES (AP) — El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, añadió a Ruben Loftus-Cheek y Jarell Quansah a su equipo para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Andorra y Serbia.
Loftus-Cheek del AC Milan y Quansah del Bayer Leverkusen fueron incluidos después de que el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, se retirara debido a una lesión.
El centrocampista Loftus-Cheek no había jugado para Inglaterra desde noviembre de 2018 y tenía diez apariciones.
Por su parte, el defensor Quansah aún no había jugado para su equipo nacional, a pesar de haber sido incluido en equipos senior.
Inglaterra jugaría contra Andorra en Villa Park el sábado y viajaría a Belgrado para enfrentar a Serbia el martes siguiente.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Inglaterra convocó a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial.
¿Quién los convoco? El entrenador es Thomas Tuchel.
¿Cuándo jugarán? Los partidos son contra Andorra y Serbia los próximos días.
¿Dónde se jugarán los partidos? En Villa Park y Belgrado.
¿Por qué se hizo la convocatoria? Por la lesión de Adam Wharton.
[Fuente: AP]