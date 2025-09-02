En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Inglaterra convoca a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial

El entrenador Thomas Tuchel incluyó a los jugadores Ruben Loftus-Cheek y Jarell Quansah debido a la baja de Adam Wharton por lesión. La selección se prepara para enfrentar a Andorra y Serbia.

02/09/2025 | 15:42Redacción Cadena 3

FOTO: Inglaterra convoca a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial

LONDRES (AP) — El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, añadió a Ruben Loftus-Cheek y Jarell Quansah a su equipo para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Andorra y Serbia.

Loftus-Cheek del AC Milan y Quansah del Bayer Leverkusen fueron incluidos después de que el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, se retirara debido a una lesión.

El centrocampista Loftus-Cheek no había jugado para Inglaterra desde noviembre de 2018 y tenía diez apariciones.

Por su parte, el defensor Quansah aún no había jugado para su equipo nacional, a pesar de haber sido incluido en equipos senior.

Inglaterra jugaría contra Andorra en Villa Park el sábado y viajaría a Belgrado para enfrentar a Serbia el martes siguiente.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Inglaterra convocó a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial.

¿Quién los convoco? El entrenador es Thomas Tuchel.

¿Cuándo jugarán? Los partidos son contra Andorra y Serbia los próximos días.

¿Dónde se jugarán los partidos? En Villa Park y Belgrado.

¿Por qué se hizo la convocatoria? Por la lesión de Adam Wharton.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho