FOTO: Inglaterra convoca a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial

LONDRES (AP) — El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, añadió a Ruben Loftus-Cheek y Jarell Quansah a su equipo para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Andorra y Serbia.

Loftus-Cheek del AC Milan y Quansah del Bayer Leverkusen fueron incluidos después de que el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, se retirara debido a una lesión.

El centrocampista Loftus-Cheek no había jugado para Inglaterra desde noviembre de 2018 y tenía diez apariciones.

Por su parte, el defensor Quansah aún no había jugado para su equipo nacional, a pesar de haber sido incluido en equipos senior.

Inglaterra jugaría contra Andorra en Villa Park el sábado y viajaría a Belgrado para enfrentar a Serbia el martes siguiente.