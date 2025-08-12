Incendios forestales en Grecia provocan evacuaciones masivas y daños severos

FOTO: Los bomberos luchan contra las llamas en medio de la ola de calor.

Grecia está combatiendo decenas de incendios forestales en todo su territorio, lo que ha conducido a evacuaciones masivas forzosas y a daños en viviendas, tierras de cultivo e instalaciones industriales, mientras los vientos extremos y el calor obstaculizan los esfuerzos de combate a las llamas.

La oficial agencia noticiosa griega, AMNA, informó sobre 82 incendios forestales en las últimas 24 horas con 23 de ellos aún activos hasta la noche de hoy.

Los fuertes vientos de hasta nueve en la escala de Beaufort han avivado las llamas, lo que llevó al Ministerio de Crisis Climática y Protección Civil a movilizar a bomberos, guardabosques, aviones y voluntarios en todo el país.

En la región occidental de Acaya, un importante incendio cercano a la zona industrial de Patras desencadenó repetidas alertas de emergencia y la evacuación de más de 20 asentamientos.

La televisión estatal ERT señaló que instalaciones industriales, viviendas y tierras de cultivo fueron dañadas y que al menos tres personas fueron tratadas por quemaduras o problemas respiratorios.

En la oriental isla egea de Chios, las llamas arrasaron con un bosque y tierras de cultivo y llegaron a aldeas en la zona de Volissos. ERT informó que seis aldeas y tres asentamientos, entre ellos un campamento para personas con discapacidad, fueron evacuados.

Decenas de personas fueron rescatadas en la playa por unidades de la Guardia Costera y barcos privados. Viviendas y una almazara fueron destruidas.

En Zacinto en el mar Jónico, tres incendios activos ubicados a lo largo de 15 kilómetros condujeron a la evacuación forzosa de las aldeas de Agalas y Keri, así como de instalaciones turísticas. Varias viviendas, estructuras agrícolas y cabezas de ganado se perdieron y los helicópteros tienen dificultades para operar por causa de viento y el terreno.

Los incendios forestales en Vonitsa, en el oeste de Grecia, y en la región de Preveza también dañaron zonas agrícolas, olivares, establos y bodegas.

Grecia ha registrado un calor y una sequía severos en las últimas semanas. Estas condiciones, combinadas con los fuertes vientos, han favorecido la rápida propagación de las llamas.