Imágenes de seguridad en hospital sirio evidencian un asesinato a sangre fría

DAMASCO (AP) — Imágenes de cámaras de seguridad en un hospital de la ciudad de Sweida, en el sur de Siria, publicadas el domingo, mostraron lo que parece ser el asesinato de un trabajador médico por hombres con vestimenta militar.

El video publicado por el colectivo de medios activistas Suwayda 24 está fechado el 16 de julio, durante intensos enfrentamientos entre milicias de la comunidad minoritaria drusa y grupos tribales armados y fuerzas gubernamentales.

En el video, que también fue ampliamente compartido en redes sociales, se pudo ver a un gran grupo de personas vistiendo batas y arrodilladas en el suelo frente a un grupo de hombres armados. Los hombres armados agarraron a un hombre y lo golpearon en la cabeza como si fueran a detenerlo. El hombre intentó resistirse forcejeando con uno de los hombres armados, antes de que le dispararan una vez con un fusil de asalto y luego una segunda vez por otra persona con una pistola.

Un hombre con un mono oscuro con la inscripción "Fuerzas de Seguridad Interna" pareció estar guiando a los hombres con camuflaje dentro del hospital.

Otra cámara de seguridad mostró un tanque estacionado fuera de la instalación.

Grupos de medios activistas dijeron que los hombres armados eran del ejército sirio y de las fuerzas de seguridad.

Un funcionario del gobierno sirio declaró que no han podido identificar a los agresores en el video y están investigando el incidente para tratar de averiguar si son personal afiliado al gobierno u hombres armados de grupos tribales.

Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios sobre el asunto.

El gobierno ha establecido una comisión encargada de investigar los ataques a civiles durante la violencia sectaria en el sur del país, que se supone debe emitir un informe dentro de tres meses.

El incidente en el Hospital Nacional de Sweida exacerba aún más las tensiones entre la comunidad minoritaria drusa y el gobierno sirio, después de enfrentamientos en julio entre drusos y grupos armados beduinos que provocaron ataques sectarios dirigidos contra ellos.

La violencia ha empeorado las relaciones entre ellos y el gobierno interino liderado por islamistas de Siria bajo el presidente Ahmad al-Sharaa, quien espera afirmar el control total del gobierno y desarmar a las facciones drusas.

Aunque los combates se han calmado en gran medida, las fuerzas gubernamentales han rodeado la ciudad del sur y los drusos han dicho que poca ayuda está entrando en la ciudad devastada, llamándolo un asedio.

___

Chehayeb reportó desde Beirut.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.