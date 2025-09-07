Huelga de empleados amenaza con interrumpir el metro de Londres hasta el jueves

LONDRES (AP) — Miles de empleados del Metro de Londres iniciaron el domingo una serie de huelgas --para exigir mejores salarios y condiciones laborales-- que amenazaron con cerrar el sistema de metro utilizado por millones de personas al día.

El Sindicato de Ferrocarriles, Marítimo y Transporte afirmó que sus miembros, incluyendo conductores, señalizadores y trabajadores de mantenimiento, se retiraron de sus puestos en varios momentos hasta el jueves.

Transport for London (TfL), operador del servicio, informó que los servicios se vieron gravemente interrumpidos el domingo y se esperaba que hubiera pocos o ningún tren en funcionamiento de lunes a jueves.

La empresa dijo que ofreció a los empleados un aumento salarial del 3,4%, pero el sindicato insistió en una reducción de la semana laboral de 35 horas a 32 horas. TfL afirmó que no puede permitírselo.

El sindicato argumentó que el número de personas trabajando en el metro se había reducido en 2.000 desde 2018, “y nuestros miembros están sintiendo la presión de patrones de turnos extremos”.

No hubo conversaciones planificadas actualmente entre el sindicato y la dirección, y el sindicato pidió al alcalde Sadiq Khan que interviniera para poner fin a la disputa.