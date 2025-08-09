En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Hombres armados atacan un barco frente a la costa de Ecuador; hay al menos 4 muertos

Decenas de hombres armados atacaron un barco en la costa de Ecuador. Se confirmaron cuatro muertos y más de una decena de personas se encuentran desaparecidas tras el ataque del viernes por la noche.

09/08/2025 | 11:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Decenas de hombres armados atacaron un barco frente a la costa sureste de Ecuador, matando a varias personas tras abrir fuego contra sus ocupantes y lanzar explosivos a la embarcación, según informes de la prensa local.

El ataque ocurrió el viernes por la noche en la problemática región de El Oro. Extra, un periódico local, citó a testigos que afirmaron que unos 60 hombres armados se acercaron al barco, matando al menos a cuatro personas y se cree que más de una decena están desaparecidas.

Según el periódico, al menos dos víctimas han sido identificadas.

Las autoridades aún no han emitido comentarios sobre el ataque. Ocurrió menos de 48 horas después de que el gobierno declaró estado de emergencia por dos meses en la provincia de El Oro tras un aumento de la violencia.

El presidente Daniel Noboa, quien fue reelegido en mayo, ha prometido combatir el narcotráfico y el crimen violento.

El país sudamericano de unos 18 millones de personas reportó alrededor de 8.000 asesinatos el año pasado, y este año ha aumentado el crimen.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un ataque a un barco frente a la costa de Ecuador dejó al menos cuatro muertos.

¿Quiénes fueron los responsables? Decenas de hombres armados realizaron el ataque.

¿Cuándo sucedió el ataque? Ocurrió el viernes por la noche.

¿Dónde ocurrió el ataque? Frente a la costa sureste de Ecuador, en la región de El Oro.

¿Por qué es significativo? Ocurre tras la declaración de estado de emergencia por el aumento de la violencia en la provincia.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho