Hombres armados atacan un barco frente a la costa de Ecuador; hay al menos 4 muertos
Decenas de hombres armados atacaron un barco en la costa de Ecuador. Se confirmaron cuatro muertos y más de una decena de personas se encuentran desaparecidas tras el ataque del viernes por la noche.
09/08/2025 | 11:16Redacción Cadena 3
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Decenas de hombres armados atacaron un barco frente a la costa sureste de Ecuador, matando a varias personas tras abrir fuego contra sus ocupantes y lanzar explosivos a la embarcación, según informes de la prensa local.
El ataque ocurrió el viernes por la noche en la problemática región de El Oro. Extra, un periódico local, citó a testigos que afirmaron que unos 60 hombres armados se acercaron al barco, matando al menos a cuatro personas y se cree que más de una decena están desaparecidas.
Según el periódico, al menos dos víctimas han sido identificadas.
Las autoridades aún no han emitido comentarios sobre el ataque. Ocurrió menos de 48 horas después de que el gobierno declaró estado de emergencia por dos meses en la provincia de El Oro tras un aumento de la violencia.
El presidente Daniel Noboa, quien fue reelegido en mayo, ha prometido combatir el narcotráfico y el crimen violento.
El país sudamericano de unos 18 millones de personas reportó alrededor de 8.000 asesinatos el año pasado, y este año ha aumentado el crimen.
