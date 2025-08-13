En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Hombre acusado de acosar por internet a familiar de CEO asesinado de UnitedHealthcare

Un hombre de Nueva York ha sido acusado de acosar cibernéticamente a un familiar del fallecido CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a pocas horas del asesinato.

13/08/2025 | 17:07Redacción Cadena 3

FOTO: Hombre acusado de acosar por internet a familiar de CEO asesinado de UnitedHealthcare

ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un hombre de Nueva York fue acusado de acosar cibernéticamente a un familiar del fallecido CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, presuntamente dejando mensajes de voz amenazantes que expresaban alegría por el asesinato pocas horas después del tiroteo fatal, dijeron los fiscales federales el miércoles.

Shane Daley, de 40 años, estuvo acusado de realizar múltiples llamadas al familiar de Thompson después del tiroteo, justificando el asesinato y diciendo que la persona merecía morir de manera similar, según una denuncia penal.

Daley, de Galway, Nueva York, un pequeño pueblo al norte de Albany, iba a ser procesado el miércoles por la tarde. No hubo información sobre si Daley tiene un abogado en los registros del tribunal federal en línea.

Brian Thompson fue asesinado a tiros en el centro de Manhattan. Daley, según se alega, acogió con alegría esta tragedia e hizo todo lo posible para aumentar el dolor y sufrimiento de la familia Thompson”, indicó en un comunicado el fiscal federal interino John A. Sarcone.

Thompson fue asesinado a tiros fuera de un hotel en la ciudad de Nueva York en diciembre por un hombre que, según los fiscales, estaba enfurecido por lo que consideraba avaricia corporativa. El sospechoso, Luigi Mangione, se ha declarado inocente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue acusado de acosar cibernéticamente a un familiar del CEO de UnitedHealthcare tras el asesinato de este.

¿Quién es el acusado? El acusado es Shane Daley, un hombre de 40 años de Galway, Nueva York.

¿Cuándo sucedió? Los incidentes ocurrieron pocas horas después del homicidio del CEO Brian Thompson en diciembre.

¿Dónde sucedió? El acoso ocurrió en Nueva York, después del asesinato en Manhattan.

¿Por qué se le acusó? Daley realizó múltiples llamadas justificando el asesinato y manifestando alegría por el suceso.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho