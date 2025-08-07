Guatemala confirma la muerte de cinco ciudadanos en motín carcelario en México

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La cancillería de Guatemala confirmó el jueves que cinco ciudadanos guatemaltecos fallecieron tras un motín en una cárcel de la ciudad de Tuxpan, en el estado mexicano de Veracruz.

Las autoridades mexicanas habían reportado que hubo siete decesos en la revuelta ocurrida el sábado en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, otro guatemalteco fue herido en el incidente. Otros tres ciudadanos de ese país guardan prisión en el lugar pero no fueron heridos. La entidad no identificó a los afectados.

La cancillería dijo que está en el proceso de notificación a los familiares de los fallecidos y coordina la repatriación de sus cuerpos.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, el motín se originó la noche del sábado, pero no fue controlado hasta la mañana del domingo.

De acuerdo con cifras oficiales, en junio el Cereso tenía una población de 778 internos, 43 más de los que puede albergar.

En febrero otro motín en el estado sureño de Tabasco —limítrofe con Guatemala—, cobró la vida de siete privados de la libertad y dejó 14 heridos.