Mundo

Guatemala confirma la muerte de cinco ciudadanos en motín carcelario en México

La Cancillería de Guatemala informó que cinco ciudadanos fallecieron en un motín ocurrido en la cárcel de Tuxpan, Veracruz. Otros tres guatemaltecos están privados de libertad, pero no fueron heridos.

07/08/2025 | 13:48Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La cancillería de Guatemala confirmó el jueves que cinco ciudadanos guatemaltecos fallecieron tras un motín en una cárcel de la ciudad de Tuxpan, en el estado mexicano de Veracruz.

Las autoridades mexicanas habían reportado que hubo siete decesos en la revuelta ocurrida el sábado en el Centro de Reinserción Social (Cereso). 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, otro guatemalteco fue herido en el incidente. Otros tres ciudadanos de ese país guardan prisión en el lugar pero no fueron heridos. La entidad no identificó a los afectados.

La cancillería dijo que está en el proceso de notificación a los familiares de los fallecidos y coordina la repatriación de sus cuerpos.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, el motín se originó la noche del sábado, pero no fue controlado hasta la mañana del domingo. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De acuerdo con cifras oficiales, en junio el Cereso tenía una población de 778 internos, 43 más de los que puede albergar.

En febrero otro motín en el estado sureño de Tabasco —limítrofe con Guatemala—, cobró la vida de siete privados de la libertad y dejó 14 heridos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la cárcel de Tuxpan?

Se produjo un motín que resultó en la muerte de cinco ciudadanos guatemaltecos.

¿Cuándo ocurrió el motín?

El motín tuvo lugar el sábado, y no fue controlado hasta la mañana del domingo.

¿Cuántos guatemaltecos resultaron afectados?

Cinco guatemaltecos fallecieron y uno resultó herido.

¿Cuál es la situación de los otros guatemaltecos en la cárcel?

Otros tres ciudadanos guatemaltecos están detenidos, pero no resultaron heridos.

¿Qué medidas tomó la cancillería?

La cancillería está notificando a los familiares de los fallecidos y coordinando la repatriación de los cuerpos.

[Fuente: AP]

