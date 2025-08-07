FOTO: México es el primer país en brindar seguridad social a los trabajadores de apps.

México se convierte en el primer país del mundo en otorgar seguridad social completa a trabajadores de aplicaciones.

En ese marco, el Gobierno de México informa que desde hoy, 1.300.000 trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales cuentan con este beneficio, marcando el registro más alto de empleo en la historia del país.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que la afiliación de 1.3 millones de trabajadores de plataformas digitales es un hecho histórico. Esto representa un avance en el acceso a derechos laborales y se establece un ejemplo para el mundo.

El objetivo de esta medida es proporcionar cobertura de salud, respaldo económico y posibilidades de jubilación a personas que, hasta ahora, se consideraban empleos irregulares, como los repartidores de productos a domicilio. Estos incluyen trabajadores de supermercados, restaurantes y tiendas en línea.

Informe de Bárbara Anderson.