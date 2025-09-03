Gobierno de Trump pide a Corte Suprema abordar caso de aranceles tras revés
El gobierno del presidente Donald Trump busca que la Corte Suprema revise la legalidad de sus aranceles, tras el revés en un tribunal de apelaciones que los consideró ilegales.
03/09/2025 | 23:25Redacción Cadena 3
FOTO: Gobierno de Trump pide a Corte Suprema abordar caso de aranceles tras revés en corte de apelación
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump llevó la disputa sobre sus aranceles a la Corte Suprema el miércoles, y solicitó a los jueces que evalúen rápidamente si el presidente tiene el poder de imponer amplias sanciones comerciales de conformidad con la ley federal.
El gobierno instó a la corte a revertir un fallo de un tribunal de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles de Trump aplicados bajo una ley de poderes de emergencia eran ilegales.
La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal dejó los aranceles en vigor por ahora, pero el gobierno pidió a la Corte Suprema que interviniera rápidamente en una petición presentada el miércoles por la noche y proporcionada a The Associated Press.
Lectura rápida
¿Qué hizo el gobierno de Trump?
El gobierno de Donald Trump llevó su disputa sobre aranceles a la Corte Suprema.
¿Qué solicitó al máximo tribunal?
Pidió que evalúe si el presidente tiene el poder de imponer sanciones comerciales amplias.
¿Qué decidió el tribunal de apelaciones?
Determinó que la mayoría de los aranceles aplicados eran ilegales.
¿Qué hizo el gobierno tras el fallo?
Solicitó a la Corte Suprema que revierta el fallo del tribunal de apelaciones.
¿Cuál es la situación actual de los aranceles?
Los aranceles se mantienen en vigor por el momento.
[Fuente: AP]