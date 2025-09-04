FOTO: Gobierno de Trump demanda a Boston por su estatus de ciudad santuario

El gobierno de Donald Trump demandó el jueves a la ciudad de Boston y a sus dirigentes en un nuevo intento por invalidar políticas que se consideran como una interferencia con la aplicación de las leyes de inmigración.

La demanda alega que las políticas de ciudad santuario de Boston son ilegales bajo la ley federal, y que la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades de inmigración ha resultado en la liberación de criminales peligrosos que deberían ser deportados.

“La ciudad de Boston y su alcaldesa han sido algunos de los peores infractores en Estados Unidos en relación con las políticas santuario; aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia”, afirmó la secretaria de Justicia federal Pam Bondi. “Si Boston no protege a sus ciudadanos del crimen cometido por extranjeros ilegales, este Departamento de Justicia lo hará”.

El gobierno federal ha presentado demandas similares contra otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Denver y Rochester, Nueva York. Demandó a cuatro ciudades de Nueva Jersey en mayo.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, no respondió de momento a una solicitud de comentarios. En una carta dirigida a Bondi el mes pasado, Wu describió a Boston como la ciudad más segura de Estados Unidos y defendió su ley que prohíbe a la policía local participar en la aplicación de la ley de inmigración sin una orden judicial, lo cual afirmó era un ejercicio válido de la autoridad local.

“En nombre del pueblo de Boston, y en solidaridad con las ciudades y comunidades que han sido atacadas por esta administración federal por negarse a ceder ante amenazas inconstitucionales y coerción ilegal, ratificamos nuestro apoyo mutuo y a nuestra democracia”, escribió. “Boston nunca dejará de ser un faro de libertad y un hogar para todos”.

No existe una definición estricta de ciudad santuario, pero el término generalmente describe lugares que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o ICE, por sus siglas en inglés). El ICE aplica las leyes de inmigración a nivel nacional pero solicita ayuda a autoridades estatales y locales para identificar a inmigrantes buscados para deportación y detenerlos hasta que son recogidos por agentes federales.