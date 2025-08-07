Funcionario del FBI que resistió presiones de Trump es obligado a salir de la agencia

FOTO: Fuentes de AP: Funcionario del FBI que resistió presiones de Trump es obligado a salir

WASHINGTON (AP) — Un alto funcionario del FBI que se desempeñó como director interino en las primeras semanas de la administración Trump y resistió las demandas de entregar los nombres de los agentes que participaron en las investigaciones sobre el asalto al Capitolio está siendo obligado a abandonar la agencia, dijeron el jueves dos personas familiarizadas con el asunto.

Las circunstancias de la destitución de Brian Driscoll no estaban claras, pero su último día es el viernes, indicaron las personas, que no estaban autorizadas para hablar sobre temas de nómina y hablaron con Associated Press bajo condición de anonimato. Es posible que hayan más destituciones.

Los portavoces del FBI declinaron hacer comentarios.

La noticia llega en medio de una purga de personal mucho más amplia que se ha desarrollado en los últimos meses bajo el liderazgo del actual director del FBI, Kash Patel, y el subdirector Dan Bongino. Numerosos altos funcionarios, incluidos agentes principales a cargo de oficinas de campo en grandes ciudades, han sido expulsados de sus trabajos, y algunos agentes han sido sometidos a exámenes de polígrafo, movimientos que exfuncionarios dicen han agitado a la fuerza laboral y contribuido a la angustia.

Driscoll, un agente veterano que trabajó en investigaciones internacionales de contraterrorismo en Nueva York y también había comandado el Equipo de Rescate de Rehenes de la agencia, había servido más recientemente como director interino a cargo del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, que despliega personal y recursos en situaciones de crisis.

Driscoll fue nombrado director interino en enero para reemplazar a Christopher Wray y sirvió en el puesto mientras la nominación de Patel estaba pendiente.

Fue noticia cuando él y Rob Kissane, el entonces subdirector, resistieron las demandas de la administración Trump de información sobre los agentes que participaron en las investigaciones sobre el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero del 2021, por una multitud de seguidores del presidente Donald Trump.

Emil Bove, el entonces alto funcionario del Departamento de Justicia que hizo la solicitud y fue confirmado la semana pasada para un puesto en un tribunal federal de apelaciones, escribió un memorando acusando a los principales líderes del FBI de “insubordinación”.

En respuesta a la solicitud de Bove, el FBI finalmente proporcionó detalles sobre miles de empleados, identificándolos por número en lugar de por nombres.

El FBI ha avanzado bajo la supervisión de Patel para degradar, reasignar o expulsar agresivamente a los agentes. En abril, por ejemplo, la agencia reasignó a varios agentes que fueron fotografiados arrodillados durante una protesta por la justicia racial en Washington que siguió a la muerte de George Floyd en 2020 a manos de la policía de Minneapolis, dijeron el miércoles dos personas familiarizadas con el asunto.

A numerosos agentes especiales a cargo de oficinas de campo han recibido órdenes de retirarse, renunciar o aceptar una reasignación.

Otro agente, Michael Feinberg, ha dicho públicamente que se le dijo que renunciara o aceptara una degradación en medio del escrutinio de la dirección sobre su amistad con Peter Strzok, un agente principal en la investigación del FBI sobre Trump-Rusia que fue despedido por el Departamento de Justicia en 2018 tras revelaciones de que había intercambiado mensajes de texto negativos sobre Trump con una abogada del FBI, Lisa Page.