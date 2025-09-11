Fuerzas de seguridad paquistaníes matan a 19 milicianos en redadas cerca de la frontera afgana
Las fuerzas de seguridad de Pakistán llevaron a cabo redadas en el noroeste, resultando en la muerte de 19 milicianos. Los operativos se dieron a conocer tras el ataque mortal a un campamento militar en la localidad de Bannu.
11/09/2025 | 04:38Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
PESHAWAR, Pakistán (AP) — Las fuerzas de seguridad paquistaníes allanaron tres refugios milicianos en el noroeste de Pakistán y mataron a 19 combatientes, informó el ejército el jueves.
El comunicado describió a los milicianos como “Khwarij”, un término que el gobierno utiliza para los talibanes paquistaníes. El grupo es una formación independiente, pero está aliado con los talibanes afganos que tomaron el poder en Kabul en 2021.
El ejército informó que 14 milicianos fueron abatidos en una operación el miércoles en el distrito de Mohmand en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera afgana, y otros cinco fueron abatidos en redadas el jueves en los distritos de Waziristán del Norte y Bannu.
Los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistán, atacaron un campamento de las fuerzas de seguridad en Bannu la semana pasada, matando a seis soldados.
Las redadas se produjeron dos días después de que el mayor Adnan Aslam muriera en un hospital militar por las heridas sufridas en el ataque del 2 de septiembre a un campamento de seguridad en Bannu. Un video que circula en línea mostró a Aslam protegiendo a un soldado herido durante el asalto antes de devolver el fuego y matar a un atacante, a pesar de estar gravemente herido.
Aslam ha sido aclamado como un héroe, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, asistieron a su funeral esta semana.
Pakistán ha presenciado un aumento en los ataques armados, la mayoría reivindicados por los talibanes paquistaníes y separatistas baluchis en el suroeste.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]