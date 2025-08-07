Fuerza Aérea de EEUU negará pensión a militares transgénero separados del servicio
07/08/2025 | 16:39Redacción Cadena 3
La Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó el jueves que negará a todos los miembros del servicio transgénero que han servido entre 15 y 18 años la opción de retirarse anticipadamente y, en su lugar, los separará sin beneficios de jubilación.
Esta medida significa que los miembros del servicio transgénero ahora tendrán que decidir entre aceptar un pago de separación en una sola suma ofrecido a las tropas de menor rango o ser removidos del servicio.
Un portavoz de la Fuerza Aérea dijo a The Associated Press que “aunque a los miembros del servicio con 15 a 18 años de servicio honorable se les permitió solicitar una excepción a la política, ninguna de las excepciones fue aprobada”.
Aproximadamente una docena de miembros del servicio habían sido “notificados prematuramente” de que podrían retirarse antes de que esa decisión fuera revertida, según el portavoz que habló bajo condición de anonimato para discutir la política interna de la Fuerza Aérea.
Todos los miembros transgénero de la Fuerza Aérea están siendo separados del servicio bajo las políticas de la administración Trump.
Lectura rápida
¿Qué decidió la Fuerza Aérea de Estados Unidos? La Fuerza Aérea negó la opción de retiro anticipado a militares transgénero con 15 a 18 años de servicio.
¿Qué implica esta medida? Los miembros deben elegir entre un pago de separación o ser removidos del servicio sin beneficios.
¿Quién hizo el anuncio? Un portavoz de la Fuerza Aérea comunicó la nueva política a través de The Associated Press.
¿Cuántos miembros fueron notificados prematuramente? Aproximadamente una docena de miembros del servicio habían sido notificados antes de que la decisión fuera revertida.
¿Qué política afecta a los militares transgénero? Los miembros transgénero son separados bajo políticas de la administración Trump.
[Fuente: AP]