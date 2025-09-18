En vivo

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Fuertes lluvias causan cortes de energía y cierres generalizados en las Islas Vírgenes de EEUU

Las intensas lluvias del jueves provocaron el cierre de establecimientos en las Islas Vírgenes de EEUU y un apagón en St. John y St. Thomas. Meteorólogos advirtieron sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

18/09/2025 | 14:18Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Fuertes lluvias obligaron al cierre de escuelas, negocios y agencias gubernamentales en las Islas Vírgenes de Estados Unidos el jueves.

También se reportó un apagón generalizado en St. John y St. Thomas.

Los meteorólogos advirtieron sobre inundaciones, deslizamientos de tierra y peligrosas crecidas de ríos en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y en partes de la vecina Puerto Rico.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que una onda tropical combinada con una vaguada cercana, que es un área de presión relativamente baja, fue la causa de las intensas lluvias.

El mal tiempo no estuvo asociado con la tormenta tropical Gabrielle, que se acercó al Caribe pero se previó que permaneciera sobre aguas abiertas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en las Islas Vírgenes de EEUU? Fuertes lluvias causaron el cierre de escuelas, negocios y agencias gubernamentales.

¿Dónde se registraron apagones? Apagones se reportaron en St. John y St. Thomas.

¿Quiénes advirtieron sobre los peligros? Los meteorólogos advirtieron sobre inundaciones y deslizamientos de tierra.

¿Cuál fue la causa de las intensas lluvias? Una onda tropical combinada con una vaguada fue la causa principal.

¿La tormenta tropical Gabrielle tuvo relación con el mal tiempo? No, el mal tiempo no estuvo asociado con la tormenta tropical Gabrielle.

[Fuente: AP]

