Mundo

Fuerte temporal en Nebraska arranca techos de prisión y reubica internos

Debieron reubicar a los internos en otros puntos de los Estados Unidos.

11/08/2025 | 14:03Redacción Cadena 3

FOTO: Destrucción en Nebraska

Los fuertes vientos que azotaron el este de Nebraska este fin de semana, con ráfagas de hasta 145 kilómetros por hora, arrancaron el techo de dos unidades habitacionales del Penal Estatal de Lincoln, en los Estados Unidos.

El temporal obligó a evacuar y reubicar a 387 internos, aunque no se registraron heridos, según la crónica del medio Newsweek.

Las imágenes difundidas muestran cómo la cubierta de las unidades tipo dormitorio fue literalmente arrancada por la fuerza del viento.

Una tormenta dejó decenas de miles de personas sin electricidad en la región y causó la muerte de una en unparque estatal cercano a Omaha.

Una parte de los reclusos fue alojada en el gimnasio y otros espacios del penal, mientras queel resto fue trasladado a prisiones de Omaha y Tecumseh.

El director de Correcciones, Rob Jeffreys, informó que muchos empleados del penal acudieron a cubrir sus puestos de trabajo a pesar de que sus hogares habían sufrido daños, destacó ese medio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nebraska? Los fuertes vientos arrancaron techos de dos unidades del Penal Estatal de Lincoln.

¿Cuántos internos fueron reubicados? Se evacuaron y reubicaron a 387 internos.

¿Hubo heridos en el incidente? No se registraron heridos, según los informes.

¿Qué causó la evacuación? La fuerza del viento provocó el daño en la estructura del penal.

¿Quién informó sobre la situación? El director de Correcciones, Rob Jeffreys, brindó detalles sobre el evento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

