Fuerte cruce entre Musk y Trump: amenazas, insultos y denuncia explosiva

La relación entre el presidente Donald Trump y el magnate tecnológico Elon Musk, alguna vez aliados cercanos, se ha desmoronado en una guerra de declaraciones públicas que ha sacudido los cimientos políticos de Estados Unidos.

Lo que comenzó como una colaboración de alto perfil durante la campaña electoral de 2024 se ha convertido en un enfrentamiento abierto, con acusaciones cruzadas que han captado la atención de la nación y del mundo.

El punto de inflexión llegó esta semana, cuando Musk, exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), criticó duramente el proyecto de ley de presupuesto impulsado por Trump.

En una serie de publicaciones en X, la plataforma que dirige, Musk calificó el proyecto de “desastre fiscal” y acusó al Congreso de aprobarlo a puerta cerrada, sin permitir un análisis adecuado. “Esto no es gobernar, es un atraco a medianoche”, escribió, desatando una tormenta mediática.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g