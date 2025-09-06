Francia: un auto atropelló a varios peatones en Normandía, un muerto y tres heridos
El conductor, de 81 años, se descompuso y perdió el control del vehículo.
06/09/2025 | 22:03Redacción Cadena 3
FOTO: Los equipos de rescate confirmaron la muerte de una persona.
Un auto atropelló a varios peatones la tarde de hoy sábado en Pirou, en el departamento francés de Mancha, causando la muerte de una persona y heridas graves a tres más, informaron los medios de comunicación locales.
El fiscal de Coutances, Gauthier Poupeau, señaló que, de acuerdo con la información inicial, el conductor del coche -de 81 años- se sintió mal y el vehículo siguió avanzando sin control por varios metros antes de golpear a un grupo de personas en esa localidad, ubicada en la región de Normandía.
Además, aclaró que el conductor sufrió “heridas leves”, y añadió que "se ha descartado formalmente" que se tratara de un acto intencional.
El vehículo se estrelló contra la terraza de una pizzería en esta localidad costera. Los bomberos atendieron a un total de seis víctimas en el lugar, entre ellas a los cuatro peatones mencionados y a dos ocupantes del vehículo, informó la prefectura de Mancha a medios locales.
[Fuente: Noticias Argentinas]