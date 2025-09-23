Formación de huracán Narda en el Pacífico y alerta por Gabrielle en el Atlántico

FOTO: El huracán Narda se forma en el Pacífico; Gabrielle activa alerta de huracán en el Atlántico

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Narda alcanzó fuerza de huracán el martes en el océano Pacífico frente a la costa oeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Narda tenía vientos máximos sostenidos de 137 kilómetros por hora (85 millas), según el aviso del centro meteorológico con sede en Miami. El ojo del huracán de categoría 1 estaba a 475 kilómetros (295 millas) al suroeste de Manzanillo, México, y se movía hacia el oeste a 20 km/h (13 mph).

Los meteorólogos previeron que Narda continuaría fortaleciéndose el martes, pero se esperó poco cambio en su intensidad el miércoles y jueves.

Mientras tanto, se emitió una vigilancia de huracán para todas las islas de las Azores ante la llegada del huracán Gabrielle. El huracán de categoría 4 se encontraba a 2.840 kilómetros (1.765 millas) al oeste del archipiélago.

A pesar de su distancia de las Azores, los pronosticadores informaron que el huracán estaba aumentando su velocidad de avance y se acercaría a las islas el jueves.

El martes, Gabrielle tenía vientos máximos sostenidos de 220 km/h (140 mph) y viajaba hacia el este-noreste a 31 km/h (20 mph). El sistema causó grandes marejadas en Bermudas al pasar por ahí el lunes.

Los meteorólogos predijeron que Gabrielle ocasionaría hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia en las Azores centrales y occidentales. El centro meteorológico también advirtió sobre marejadas ciclónicas y condiciones de huracán para la noche del jueves.