Filtración de datos en la Policía de Perú pone en riesgo la seguridad nacional

LIMA (AP) — La policía peruana confirmó el viernes que la base de datos de su Dirección de Inteligencia, encargada de ejecutar acciones secretas de seguimiento contra el crimen organizado, fue intervenida y difundida de forma pública a través de una aplicación de mensajería instantánea.

En un comunicado, la policía señaló que la víspera advirtió la vulneración de sus servidores informáticos y parte de su información sensible fue publicada en un canal público de Telegram por un grupo de expertos informáticos denominado “Deface Peru”.

El grupo incluyó un mensaje que indicaba “nuestro objetivo no es destruir, sino evidenciar: la falsa sensación de seguridad es el peor enemigo”.

La policía no ofreció detalles sobre qué información se ha difundido, pero la filtración de datos mostraba cientos de documentos. Algunos con la frase “secreto” que contenían las identificaciones completas de los agentes infiltrados en barrios infestados por el crimen, así como los equipos que usan para esconder sus cámaras como carritos de venta de helados.

Las filtraciones de documentos se produce un día después que el Congreso aprobase interpelar el 11 de septiembre al ministro del Interior, Carlos Malaver, porque, según ese órgano, no logra reducir la criminalidad.

Perú sufre un incremento del crimen, en especial en el número de asesinatos y extorsiones que no han sido revertidos por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. A inicios de semana dos sicarios asesinaron a tiros a un funcionario de la embajada de Indonesia, pero no han sido capturados.

Según datos oficiales, las denuncias por extorsión entre enero y agosto sumaron 18.385 y constituyen un incremento de 29,3% respecto al mismo periodo de 2024. Entre enero y agosto hubo 1.508 asesinatos, lo que representó un alza de 12,6% en comparación con cifras de 2024.