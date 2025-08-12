En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Explosión en una siderúrgica de Estados Unidos: un muerto y decenas de heridos

Ocurrió en Pensilvania. Quedaron personas atrapadas bajo los escombros y se cree que hay dos desaparecidos.

12/08/2025 | 07:26Redacción Cadena 3

FOTO: Explosión en una siderúrgica de Estados Unidos: un muerto y decenas de heridos

Una persona murió y decenas resultaron heridas este lunes luego de que se produjera una explosión en la siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel, en el estado de Pensilvania, informaron medios estadounidenses.

Tras la explosión, quedaron personas atrapadas bajo los escombros, por lo que se emprendió una operación de rescate. La policía del condado de Allegheny, citada por ABC News, cree que hay dos desaparecidos.

Aún se desconoce el número total de víctimas, pero muchas de las heridas no son mortales, indicó Kasey Reigner, portavoz de los servicios de emergencia del condado de Allegheny.

"El lugar de los hechos todavía se encuentra activo y las personas en las cercanías deben seguir las órdenes de las autoridades locales", publicó en la red social X el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Según informó la agencia Xinhua, la planta de Clairton generó preocupaciones por contaminación en los últimos años. En 2019, U.S. Steel acordó resolver una demanda de 2017 por 8,5 millones de dólares. De conformidad con el arreglo, la compañía aceptó pagar 6,5 millones de dólares para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la instalación de coquización de Clairton.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la siderúrgica? Se produjo una explosión que dejó un muerto y decenas de heridos.

¿Dónde sucedió el incidente? En la siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel, en Pensilvania.

¿Cuántas personas resultaron afectadas? Una persona murió, con decenas de heridos y se cree que hay dos desaparecidos.

¿Quiénes están a cargo del rescate? La policía del condado de Allegheny lideró la operación de rescate.

¿Qué tipo de preocupaciones tuvo la planta? La planta generó preocupaciones por contaminación en años recientes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho