Explosión en depósito de armas en Líbano mata a seis expertos del ejército y hiere a varios más

BEIRUT (AP) — Una explosión ocurrida el sábado en un depósito de armas de Líbano provocó la muerte de seis expertos militares que desmantelaban las municiones e hirió a varios más, informó el ejército.

El incidente ocurrió en las afueras de la aldea sureña de Zibqin, en la provincia de Tiro, según el ejército. Añadió que se realizaron esfuerzos para determinar la causa de la explosión, pero no dio más detalles. Se cree que el depósito había sido utilizado por el grupo armado Hezbollah.

La explosión sucedió al sur del río Litani, en un área de la que Hezbollah retiró a sus combatientes según los términos de un alto el fuego que puso fin a un conflicto de 14 meses con Israel en noviembre. En los últimos meses, tropas libanesas y cascos azules de la ONU tomaron el control de los puestos de Hezbollah en la zona.

El jueves, el gabinete libanés votó a favor de un plan respaldado por Estados Unidos para desarmar a Hezbollah e implementar un alto el fuego con Israel. El gobierno de Líbano pidió al ejército nacional que preparara un plan en el que solo las instituciones estatales de la pequeña nación tengan armas para fin de año.

Autoridades de Hezbollah han dicho que no se desarmarán antes de que Israel se retire de cinco colinas a lo largo de la frontera y detenga los ataques aéreos que han provocado la muerte de más de 250 personas desde el alto el fuego.

La decisión del gobierno enfureció al grupo político-militar y a sus partidarios, quienes organizaron protestas en áreas donde la organización, respaldada por Irán, cuenta con apoyo.

El ejército advirtió el viernes en un comunicado que no permitirá ningún intento de poner en peligro la seguridad del país. Advirtió a los manifestantes que impedirá el cierre de carreteras y los ataques a propiedades privadas o públicas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.