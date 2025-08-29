En vivo

Mundo

Estados Unidos eliminó la exención arancelaria para pequeños paquetes

Los envíos postales podrán optar por un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares por paquete.

29/08/2025 | 06:45Redacción Cadena 3

FOTO: Estados Unidos eliminó la exención arancelaria para pequeños paquetes

El Gobierno de Donald Trump puso fin este viernes a la exención arancelaria para paquetes con un valor inferior a 800 dólares.

Durante un período de transición de seis meses, los envíos postales pueden optar por un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares por paquete, según el país de origen, informaron funcionarios del gobierno estadounidense.

A partir de este viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzará a aplicar las tarifas arancelarias estándar a todas las importaciones de paquetes internacionales, sin importar su valor. La medida amplía la decisión tomada a principios de este año de revocar la exención de minimis para los envíos procedentes de China.

De esta forma, los bienes importados por canales distintos al sistema postal internacional, con un valor igual o inferior a 800 dólares y que anteriormente calificaban para la exención de minimis, quedarán sujetos a los aranceles correspondientes.

Por su parte, los envíos realizados a través de la red postal internacional estarán sujetos a un arancel equivalente a la tarifa efectiva aplicable al país de origen, o a un arancel fijo que oscila entre 80 y 200 dólares por unidad.

Lectura rápida

¿Qué medida anunció el Gobierno de Estados Unidos?
El Gobierno de Estados Unidos finalizó la exención arancelaria para paquetes con valor inferior a 800 dólares.

¿Quién tomó la decisión sobre esta normativa?
La decisión fue tomada por el Gobierno de Donald Trump.

¿Cuál es el nuevo arancel para envíos postales?
Los envíos postales tendrán un arancel fijo que variará entre 80 y 200 dólares por paquete, dependiendo del país de origen.

¿Qué cambios se aplicaron a los envíos internacionales?
Se aplicarán tarifas arancelarias estándar a todas las importaciones de paquetes internacionales, sin importar su valor.

¿Qué sucedió con los envíos de China?
Se revocó la exención de minimis para envíos provenientes de China.

[Fuente: Noticias Argentinas]

