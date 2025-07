Erton Köhler, el primer presidente sudamericano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

Erton Köhler, un pastor oriundo de Brasil y reconocido por su visión innovadora en el evangelismo, se convirtió en el recientemente electo presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este nombramiento representa un hecho histórico, ya que él es el primer líder en este cargo proveniente de Sudamérica.

Köhler desempeñará un rol clave como líder tanto espiritual como administrativo para esta agrupación que cuenta con aproximadamente 23 millones de miembros en más de 200 países. Su elección tuvo lugar durante una reciente reunión de la Conferencia General, el principal órgano de gobierno de la denominación, en la ciudad de San Luis.

Frente a los retos que presenta la vasta extensión geográfica de la iglesia, Köhler destacó la necesidad de mantener la unidad en un contexto de creciente polarización política y lealtades nacionales. En una entrevista con The Associated Press, subrayó: “Si pudiera elegir una palabra que encapsule el desafío actual, sería ‘unidad’. La cohesión no es fácil, dado que nuestros miembros son ciudadanos que viven en sus contextos locales y están influenciados por la realidad social”.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación protestante que considera la Biblia como la palabra inspirada de Dios y su autoridad máxima. Sus seguidores son conocidos por creer que la segunda venida de Cristo es inminente y por observar el sábado como su día de reposo, el séptimo día de la semana.

Días antes de asumir su cargo, Köhler compartió sus aspiraciones para el futuro de la iglesia, incluyendo su intención de utilizar la tecnología y las redes sociales para atraer a los jóvenes. Reflexionó sobre cómo la conexión espiritual y un enfoque en un estilo de vida saludable resuenan con muchos en la actualidad, así como otros desafíos que enfrenta la iglesia.

Köhler describió su labor como un esfuerzo por mantener un conjunto diverso de voces unidas, haciendo una comparación con el reciente liderazgo del papa León XIV, el primer pontífice estadounidense con ciudadanía peruana. “No soy el papa de la Iglesia; soy un pastor. Nuestro enfoque no es vertical. Dialogamos y discutimos cómo implementar sugerencias de diferentes niveles. Mi función es unir este rompecabezas de una manera positiva”, explicó.

Entre sus prioridades, Köhler aspira a aumentar la participación de los jóvenes y la presencia de mujeres en roles de liderazgo, así como a potenciar la comunicación y el uso de tecnología para avanzar en su misión. También planea continuar la expansión de la iglesia, que está viendo un crecimiento notable en África y América Latina.

Él menciona: “Me gustaría ver a más jóvenes involucrados en las actividades de la iglesia, incluso en liderazgo y aportando sus ideas en la comunidad”. Además, Köhler resaltó que, más allá del énfasis en el sábado, el enfoque de los adventistas hacia un estilo de vida saludable podría atraer a las nuevas generaciones.

Los miembros de la iglesia a menudo son vegetarianos y evitan el consumo de alcohol y tabaco como parte de su disciplina de vida espiritual. También administran una vasta red de hospitales y clínicas en todo el mundo, involucrando a muchos de sus miembros en el campo médico. “La nueva generación busca salud y bienestar. Están cuidando sus cuerpos”, afirmó Köhler. “Contamos con un mensaje para demostrarles que no somos solo una religión institucionalizada, sino un colectivo de creyentes que confían en la Biblia y poseen un mensaje que mejora nuestras vidas”.

Sobre la participación de las mujeres en liderazgo, Köhler aclaró que no se está debatiendo aún la ordenación de mujeres, pero reconoció la necesidad de mayor representación femenina en posiciones de liderazgo y de dar espacio a sus voces.

La fe de la iglesia ha sido influenciada por las visiones de Ellen White, considerada una profeta. Aunque sus escritos son cruciales para la iglesia, no tienen el mismo peso que las Escrituras. Actualmente, la denominación afirma que las mujeres están representadas en varios niveles de liderazgo en áreas como la atención médica, la educación y la administración.

Köhler también expuso su apoyo a la tecnología y las redes sociales, considerándolas herramientas esenciales para alcanzar a las personas donde se encuentren. “Si nuestro llamado es ministerial, necesitamos estar presentes donde están las nuevas generaciones, especialmente en las plataformas digitales”, comentó.

Con respecto a los desafíos sobre la libertad religiosa que enfrenta la iglesia, Köhler reflexionó: “El principal reto es la libertad de expresión. Deseamos ser protegidos en nuestro derecho a impartir nuestras creencias”. Manifestó que a veces los medios de comunicación tienden a favorecer ciertas posturas, dejando a los líderes religiosos sin espacio para expresar sus ideas con respeto y amabilidad.

Finalmente, Köhler se dirige a quienes no están familiarizados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día: “A veces se presenta nuestra denominación de una manera que puede resultar extraña para algunos. Somos seres humanos, comprometidos a servir, amar y hacer una diferencia positiva”. Invita a la gente a visitar a sus miembros y explorar la iglesia por sí mismos.