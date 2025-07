Enzo Fernández, el talismán de Chelsea contra el imponente PSG

NUEVA YORK (AP) — Otra final para Enzo Fernández. Y esa es una buena señal para Chelsea.

El Paris Saint-Germain es amplio favorito en la final del domingo del Mundial de Clubes, pero el equipo de Londres puede cobijarse en una circunstancia que el centrocampista argentino aporta: rara vez sale derrotado en la definición por un título.

Campeón Mundial con Argentina en Qatar 2022, Fernández presume de un historial casi intachable en finales. Ha disputado siete y ha ganado en seis.

Con la Albiceleste, se consagró en el Mundial 2022 y luego la Copa América 2024. También se coronó en la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021 con Defensa y Justicia de Argentina, siguiendo con el Trofeo de Campeones 2021 del fútbol argentino con River Plate y la más reciente Conference League de la UEFA con Chelsea.

¿La única derrota? Esa ocurrió a manos de Liverpool en la Copa de la Liga de Inglaterra.

“Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría”, dijo Fernández el viernes. “Obviamente la voy a disfrutar, no como la del Mundial (con Argentina), pero sí se va a disfrutar casi de la misma manera”.

El desafío para Fernández y los londinenses será derribar al coral PSG que arrasó 5-0 al Inter de Milán en la final para conquistar su primera Liga de Campeones. La consagración en Múnich se añadió a tres títulos domésticos en la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

Después de vapulear 4-1 al Real Madrid en las semifinales, el equipo dirigido por Luis Enrique saltará al césped del estadio MetLife de Nueva Jersey a tiro de una campaña de cinco cetros.

Fernández reconoció que la avasallante victoria del PSG contra el Madrid le dejó alucinando.

“Sorprendió el partido... Eso es lo que demuestra el PSG hoy en día”, dijo el jugador de 24 años que ejerce la capitanía de Chelsea tras la lesión de Reece James. “Hoy en día PSG es el mejor equipo del mundo”.

“Es normal que hablen del París, es el último campeón de Champions y viene haciendo las cosas bien hace un tiempo”, añadió. “Trataremos de preparar el partido de la mejor manera. Sabemos con el equipo que nos enfrentamos, pero confiamos en nuestras armas. En las finales hay que estar muy concentrados. Sabemos que no podemos dejar espacios y darle la chance a PSG que tiene muy buenos jugadores”.

Muchas armas

Y, sí, los Blues tienen sus armas. Son abundantes gracias a la inversión sin límites de sus dueños estadounidenses, Todd Boehly y el fondo Clearlake Capital.

Chelsea es la clase de equipo que puede darse el lujo de reforzarse en medio del Mundial de Clubes.

Anunció el fichaje de João Pedro, procedente de Brighton, y lo incluyó a tiempo para que el delantero sumara unos minutos para eliminar 2-1 a Palmeiras en los cuartos de final. João Pedro entró al auxilio cuando Liam Delap, el artillero que adquirió del descendido Ipswich Town en la antesala del viaje de Estados Unidos, quedó descartado de la semifinal contra Fluminense por una suspensión. Al debutar como titular con su nuevo club, el brasileño firmó un doblete para vencer al conjunto carioca en el que se formó.

Rotaciones

Durante las últimas cuatro semanas, el técnico Enzo Maresca ha puesto a 27 jugadores en la cancha, superando al resto de los 31 equipos participantes. Emplearon a 36 durante la campaña para conquistar la Conference League.

Chelsea rota piezas con una facilidad pasmosa, pero Maresca se asegura que el equipo tenga una idea fija en su juego.

“Cuando te toca jugar cada tres días en este torneo, se precisa de un plantel profundo”, comentó Maresca tras la victoria de Chelsea ante Fluminense.

También hay un núcleo reconocible con tres volantes que asoman entre los cuatro jugadores con más minutos disputados en la temporada: el ecuatoriano Moisés Caicedo (3.699), Cole Palmer (3.631) y Fernández (3.409). El primero es el lateral izquierdo español Marc Cucurella.

Al inicio de la temporada, Fernández perdió protagonismo ante la dupla conformada por Caicedo y Romeo Lavia. Pero no tardó en recuperar la confianza de Maresca.

“Al principio le costó un poco con nosotros, pero luego arrancó”, indicó Maresca. “Entendió bien lo que queremos de él, dónde tiene que estar, dónde tiene que llegar, la manera en que se está involucrando como líder del equipo. Estamos más que encantados con Enzo.”