En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Encuentran sin vida a una niña de 10 años con síndrome de down en Colombia

Las autoridades hallaron el cuerpo de la menor tras 18 días de búsqueda en un colegio de Cundinamarca. Había desaparecido el 12 de agosto.

29/08/2025 | 20:56Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas hallaron el viernes el cuerpo sin vida de una niña de 10 años diagnosticada con síndrome de down, 18 días después de desaparecer en un colegio de Cundinamarca, en el centro del país, en un caso que se siguió con atención en los medios.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo de la menor en una zona contigua al río Frío, el cual queda muy cerca del colegio donde fue vista por última vez en el municipio Cajicá.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, señaló Rey en la red social X.

Su búsqueda se extendió por las zonas aledañas, incluyendo el río y área boscosa, con organismos de socorro y voluntarios de la comunidad, en un caso que generó preocupación en el país.

Las autoridades emitieron un circular amarilla de Interpol, que genera una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, y ofrecieron una recompensa de hasta 17.000 dólares por información de su paradero.

La niña desapareció a plena luz del día el 12 de agosto y, según registros de cámaras de seguridad que han sido divulgados en la prensa local, habría caminado sola por varios minutos por una cancha del colegio por los arbustos y la cerca que rodeaban el lugar.

El abogado defensor de la familia de la menor, Julián Quintana, exigió justicia tras el hallazgo del cuerpo, en una investigación en la que aún no hay indiciados ni un móvil claro. “Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”, dijo en X.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la niña? La niña de 10 años fue hallada sin vida 18 días después de su desaparición en un colegio de Cundinamarca.

¿Quién confirmó el hallazgo? El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo en una zona cercana al río Frío.

¿Cuándo desapareció la niña? La menor desapareció el 12 de agosto, durante pleno día.

¿Cuál fue la reacción de la familia? El abogado de la familia exigió justicia y expresó que no permitirán que quede en la impunidad.

¿Qué acciones se tomaron durante la búsqueda? Se realizaron recorridos y se emitió un circular amarilla de Interpol para alertar sobre la desaparición.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho