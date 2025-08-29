En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la primera ministra

Paetongtarn Shinawatra fue acusada de violar la Constitución tras su conversación telefónica sobre la cuestión fronteriza con Camboya.

29/08/2025 | 08:40Redacción Cadena 3

FOTO: Paetongtarn Shinawatra

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la suspendida primera ministra Paetongtarn Shinawatra por violar la Constitución tras su conversación telefónica sobre la cuestión fronteriza con Camboya.

Un panel de jueces acordó, por seis votos contra tres, destituir a Paetongtarn de su cargo de primera ministra, ya que sus acciones constituyeron una grave violación de las normas éticas.

El tribunal también destituyó a su gabinete, pero los miembros restantes continuarán desempeñando funciones provisionales hasta que un nuevo gabinete tome posesión del cargo, según indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Paetongtarn fue suspendida el mes pasado a la espera de la investigación del tribunal sobre su conversación telefónica con el presidente del Senado camboyano, Samdech Techo Hun Sen, sobre la disputa fronteriza, cuya grabación de audio se filtró en línea en junio.

El 1 de julio, el tribunal, compuesto por nueve miembros, acordó por unanimidad aceptar la petición de un grupo de senadores que solicitaba la destitución de Paetongtarn, acusándola de falta de integridad y de incumplir gravemente las normas éticas, violando la Constitución, debido a los comentarios que hizo durante la conversación.

Lectura rápida

¿Quién fue destituido por el Tribunal Constitucional de Tailandia?
La primera ministra Paetongtarn Shinawatra fue destituida.

¿Por qué motivo fue destituida?
Fue acusada de violar la Constitución por su conversación telefónica sobre la cuestión fronteriza con Camboya.

¿Qué decidió el tribunal respecto al gabinete de Paetongtarn?
El tribunal también destituyó a su gabinete, que seguirá en funciones provisionales.

¿Cuál fue la votación del tribunal para su destitución?
El panel de jueces acordó destituirla por seis votos contra tres.

¿Qué sucedió el 1 de julio con respecto a Paetongtarn?
El tribunal aceptó por unanimidad la petición de senadores para destituirla por falta de integridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho