El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la primera ministra

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la suspendida primera ministra Paetongtarn Shinawatra por violar la Constitución tras su conversación telefónica sobre la cuestión fronteriza con Camboya.

Un panel de jueces acordó, por seis votos contra tres, destituir a Paetongtarn de su cargo de primera ministra, ya que sus acciones constituyeron una grave violación de las normas éticas.

El tribunal también destituyó a su gabinete, pero los miembros restantes continuarán desempeñando funciones provisionales hasta que un nuevo gabinete tome posesión del cargo, según indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Paetongtarn fue suspendida el mes pasado a la espera de la investigación del tribunal sobre su conversación telefónica con el presidente del Senado camboyano, Samdech Techo Hun Sen, sobre la disputa fronteriza, cuya grabación de audio se filtró en línea en junio.

El 1 de julio, el tribunal, compuesto por nueve miembros, acordó por unanimidad aceptar la petición de un grupo de senadores que solicitaba la destitución de Paetongtarn, acusándola de falta de integridad y de incumplir gravemente las normas éticas, violando la Constitución, debido a los comentarios que hizo durante la conversación.