El Salvador desmantela red transnacional que estafaba y lavaba dinero por medios informáticos.

SAN SALVADOR (AP) — Las autoridades salvadoreñas desmantelaron una red criminal transnacional que se encargaba de robar y lavar dinero por medios informáticos, informó el miércoles el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado.

Delgado informó en una conferencia de prensa que la estructura criminal operaba “mediante el uso de mensajes y reclutaban a salvadoreños para que prestaran sus cuentas bancarias para realizar transacciones y posteriormente el dinero era transferido al extranjero, hacia los verdaderos cerebros detrás de esta operación criminal”.

La fiscalía salvadoreña ha girado 130 órdenes de captura contra cuatro colombianos, un venezolano, dos guatemaltecos y 123 salvadoreños.

Delgado indicó que ya hay 114 capturados y que 30 de ellos “fueron detenidos en el acto de cometer el delito”, mientras que 84 fueron arrestados en operativos combinados de la Policía Nacional Civil y el ejército.

Detalló que los estafadores engañaban a las personas ofreciendo empleos, créditos inexistentes, alquileres ficticios, falsas maletas en la aduana y supuestas inversiones.

Dijo que durante la investigación que se inició en mayo se comprobó que los criminales movieron aproximadamente seis millones de dólares, canalizados por cuentas bancarias, remesas y plataformas digitales.

Afirmó que muchas de las cuentas bancarias que se usaron para mover el dinero estafado fueron prestadas por ciudadanos salvadoreños que “estaban totalmente conscientes que era una actividad ilícita la que estaban realizando”.

Explicó que los salvadoreños implicados facilitaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero de las personas estafadas y luego les pedían que lo transfirieran, para quedarse con un porcentaje a cambio.

En el operativo fueron incautados 80 teléfonos celulares, más de 33.000 dólares en efectivo y tarjetas bancarias usadas para cometer los delitos.

“Con estas acciones reiteramos nuestro compromiso: en El Salvador no habrá refugio para estructuras criminales sin importar su origen, ni la sofisticación de sus métodos. A cada intento de vulnerar la tranquilidad y la economía de nuestras familias, responderemos con firmeza y resultados de esta naturaleza”, advirtió Delgado.