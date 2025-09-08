El Parlamento francés destituyó al primer ministro de Macron: es el 4° en un año

FOTO: Gobierno francés colapsa en voto de confianza, lo que obliga a Macron a buscar otro primer ministro

PARÍS (AP) — Los legisladores derribaron al gobierno de Francia en una votación de confianza el lunes, una nueva crisis para la segunda economía más grande de Europa que obligó al presidente Emmanuel Macron a buscar un cuarto primer ministro en 12 meses.

El primer ministro François Bayrou fue destituido abrumadoramente en una votación de 364-194 en su contra. Bayrou pagó el precio por lo que pareció ser un error político asombroso, apostando a que los legisladores respaldarían su opinión de que Francia debe recortar el gasto público para reparar sus deudas. En cambio, aprovecharon la votación que él convocó para unirse contra Bayrou, un centrista de 74 años que fue nombrado por Macron en diciembre pasado.

La caída del efímero gobierno minoritario de Bayrou —ahora constitucionalmente obligado a presentar su renuncia a Macron después de poco menos de nueve meses en el cargo— anunció una renovada incertidumbre y un riesgo de prolongado estancamiento legislativo para Francia al tiempo que lidió con desafíos apremiantes, incluyendo dificultades presupuestarias y, a nivel internacional, las guerras en Ucrania y Gaza y las cambiantes prioridades del presidente estadounidense Donald Trump.

Búsqueda de un reemplazo

Aunque Macron tuvo dos semanas para prepararse para el colapso del gobierno después de que Bayrou anunciara en agosto que buscaría una votación de confianza sobre sus impopulares planes presupuestarios, no surgió un claro favorito como posible sucesor.

Después de la salida de Gabriel Attal como primer ministro en septiembre de 2024, seguida por la destitución del exnegociador del Brexit Michel Barnier por el parlamento en diciembre y ahora la destitución de Bayrou, Macron nuevamente enfrentó una ardua búsqueda de un reemplazo para construir consenso en la cámara baja del parlamento, que está llena de opositores.

Como presidente, Macron continuó teniendo poderes sustanciales sobre la política exterior y los asuntos europeos y seguirá siendo el comandante en jefe del ejército. Pero a nivel nacional, las ambiciones del presidente de 47 años enfrentaron duros obstáculos.

La raíz del último colapso del gobierno fue la sorprendente decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional en junio de 2024, desencadenando una elección legislativa que el líder francés esperaba fortaleciera la mano de su alianza centrista proeuropea. Pero la apuesta salió mal, produciendo una legislatura fragmentada sin un bloque político dominante en el poder por primera vez en la república moderna de Francia.

Despojado de una mayoría viable, sus gobiernos minoritarios tambalearon de crisis en crisis, sujetos al capricho de bloques políticos de izquierda y derecha que no tienen suficientes escaños para gobernar por sí mismos, pero que pueden, cuando se unieron, derrocar las elecciones de Macron.

La apuesta de Bayrou

Bayrou, también, se arriesgó al convocar la votación de confianza, una decisión que rápidamente se volvió en su contra cuando los legisladores de izquierda y derecha aprovecharon la oportunidad para destituir a su gobierno, buscando aumentar la presión sobre Macron.

Bayrou admitió en su último discurso como primer ministro ante la Asamblea Nacional que poner su destino en juego era arriesgado. Pero dijo que la crisis de deuda de Francia lo obligó a buscar apoyo legislativo para solucionar "una hemorragia silenciosa, subterránea, invisible e insoportable" de endeudamiento público excesivo.

“El mayor riesgo era no tomar uno, dejar que las cosas continuaran sin cambiar nada, seguir haciendo política como de costumbre”, declaró. “La sumisión a la deuda es como la sumisión a través de la fuerza militar. Dominados por las armas, o dominados por nuestros acreedores: en ambos casos, perdemos nuestra libertad.”

Al final del primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia se situó en 3.346 billones de euros, o el 114% del producto interno bruto. El servicio de la deuda sigue siendo un importante rubro presupuestario, representando alrededor del 7% del gasto estatal.

Le Pen quiere nuevas elecciones

La Asamblea Nacional de 577 escaños interrumpió su receso de verano para convocar una sesión extraordinaria de alto drama político. Los opositores de Macron aprovecharon la crisis para presionar por una nueva elección legislativa, presionar por la salida de Macron o competir por puestos en el próximo gobierno.

La líder de extrema derecha Marine Le Pen pidió que Macron disuelva nuevamente la Asamblea Nacional, aparentemente confiada en que su partido Reagrupamiento Nacional y sus aliados ganarían una mayoría en otra elección legislativa anticipada, posicionándose para formar un nuevo gobierno.

“Un gran país como Francia no puede vivir con un gobierno de papel, especialmente en un mundo atormentado y peligroso”, indicó en la Asamblea Nacional.

Problemas apremiantes

En un esfuerzo desesperado por salvar su trabajo antes de la votación, Bayrou advirtió que Francia está arriesgando su futuro y su influencia al acumular billones en deudas estatales que nos están “sumergiendo”, suplicando por un ajuste del cinturón.

El sucesor elegido por Macron operará en el mismo entorno precario y enfrentará los mismos problemas presupuestarios apremiantes que acosaron a Bayrou y sus predecesores. El propio Macron ha prometido permanecer en el cargo hasta el final de su mandato, pero podría tener poca gobernabilidad si continúa la parálisis política.

Bajo el sistema político francés, el primer ministro es nombrado por el presidente, responsable ante el parlamento y está a cargo de implementar la política interna, especialmente las medidas económicas.

Argumentando que se necesitan recortes drásticos para reparar las finanzas públicas, Bayrou propuso recortar 44.000 millones de euros (51.000 millones de dólares) en gastos en 2026, después de que el déficit de Francia alcanzara el 5,8% del PIB el año pasado, muy por encima del objetivo oficial de la UE del 3%.

Pintó un cuadro dramático de la economía volviéndose dependiente de acreedores extranjeros y adicta a vivir más allá de sus posibilidades. Criticó a los opositores en la Asamblea Nacional que se unieron contra su gobierno minoritario a pesar de sus propias marcadas diferencias políticas.

“Tienen el poder de derrocar al gobierno, pero no tienen el poder de borrar la realidad”, señaló Bayrou. “La realidad seguirá siendo inexorable. El gasto continuará aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y costosa”.