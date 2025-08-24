El papa León XIV pidió paz para Ucrania y Mozambique durante su discurso
Desde la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice invitó a los fieles a no olvidar a los afectados.
24/08/2025 | 08:33Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV renovó su llamado a la oración por la paz. (Foto: Redes)
El papa León XIV renovó su llamado a la oración por la paz, expresando su cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, y a Ucrania, dos naciones que sufrieron los embates de la violencia y la guerra. Desde la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice saludó a peregrinos y grupos llegados a Roma, destacando el testimonio de fe y esperanza que ofrecieron.
El Papa manifestó su cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, que padece una grave situación de violencia e inseguridad, la cual causó numerosas muertes y obligó a miles de personas a desplazarse de sus hogares.
En su discurso, León XIV invitó a los fieles a no olvidar a los afectados. “Invito a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas que viven en Cabo Delgado. Rezo por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio”.
El pasado viernes, la Iglesia se unió en oración y ayuno por todos aquellos que sufren a causa de las guerras en el mundo. El Papa recordó este acto de solidaridad y extendió un llamado de ayuda al pueblo de Ucrania, destacando la iniciativa espiritual “oración mundial por Ucrania”, mediante la cual los fieles pidieron al Señor que conceda paz a su país martirizado por el conflicto. Con estas palabras, el Papa reiteró su llamado a la comunidad internacional y a todos los creyentes a no acostumbrarse al sufrimiento de los pueblos golpeados por la violencia.
Por otra parte, el Papa manifestó su alegría al acoger a la Banda Musical de Gozzano y a los grupos parroquiales de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo y Val Cavallina. También saludó con afecto a los fieles que llegaron en bicicleta desde Rovato y Manerbio, así como al grupo itinerante de la Vía Lucis.
Lectura rápida
¿Qué pidió el papa León XIV en su discurso? El papa León XIV pidió paz para Ucrania y Mozambique, y llamó a la oración por los afectados.
¿A quién se refirió el Papa en su mensaje? Se refirió a la población de Cabo Delgado, Mozambique, y al pueblo de Ucrania, que sufren por la violencia y la guerra.
¿Qué acto de la Iglesia mencionó? Mencionó el acto de oración y ayuno por todos aquellos que sufren a causa de las guerras, realizado el pasado viernes.
¿Qué iniciativa destacó el Papa para Ucrania? Destacó la iniciativa espiritual “oración mundial por Ucrania” para pedir paz por el país martirizado por el conflicto.
¿Cómo se despidió el Papa en su discurso? El Papa se despidió saludando a la Banda Musical de Gozzano y otros grupos parroquiales, así como a los fieles que llegaron en bicicleta.
[Fuente: Noticias Argentinas]