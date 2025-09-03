El huracán Lorena se formó frente a la costa de la península de Baja California
Meteorólogos han emitido un aviso de tormenta tropical para partes de la zona.
03/09/2025 | 07:08Redacción Cadena 3
FOTO: Lorena se convierte en huracán frente a la costa occidental de México, según NHC
MIAMI (AP) — El huracán Lorena se formó frente a la costa de la península de Baja California en México y se ha emitido un aviso de tormenta tropical para partes de la zona, según los meteorólogos.
Se espera que el meteoro gane fuerza en las próximas 24 horas y se pronosticaron lluvias intensas que podrían arrojar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas parte de la península, explicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).
La agencia advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves que podrían ser peligrosos en la zona, especialmente en terrenos más elevados.
Lorena se encontraba el miércoles a unos 195 kilómetros (120 millas) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros/hora (75 mph). Se movía en dirección noroeste a 22 km/h (14 mph).
Se pidió a los residentes en el suroeste de México y la península de Baja California que sigan de cerca el avance del meteoro.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]