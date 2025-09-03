En vivo

Mundo

El huracán Lorena se formó frente a la costa de la península de Baja California

Meteorólogos han emitido un aviso de tormenta tropical para partes de la zona.

03/09/2025

FOTO: Lorena se convierte en huracán frente a la costa occidental de México, según NHC

MIAMI (AP) — El huracán Lorena se formó frente a la costa de la península de Baja California en México y se ha emitido un aviso de tormenta tropical para partes de la zona, según los meteorólogos.

Se espera que el meteoro gane fuerza en las próximas 24 horas y se pronosticaron lluvias intensas que podrían arrojar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas parte de la península, explicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

La agencia advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves que podrían ser peligrosos en la zona, especialmente en terrenos más elevados.

Lorena se encontraba el miércoles a unos 195 kilómetros (120 millas) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros/hora (75 mph). Se movía en dirección noroeste a 22 km/h (14 mph).

Se pidió a los residentes en el suroeste de México y la península de Baja California que sigan de cerca el avance del meteoro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno se formó? El huracán Lorena se formó frente a la costa de la península de Baja California.

¿Dónde se encuentra Lorena? La tormenta se localizó a 195 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, México.

¿Cuál es la velocidad del viento? Lorena presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros/hora.

¿Qué se pronosticó? Se esperaban lluvias intensas de hasta 38 centímetros en algunas partes de la península.

¿Qué advirtió el NHC? Se advirtió sobre riesgos de inundaciones repentinas y deslaves en la zona.

[Fuente: AP]

