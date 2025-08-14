El gobierno de Bolivia atribuye caída del dólar paralelo a superávit comercial

FOTO: En Bolivia mejoró la relación de la moneda nacional con respecto al dólar estadounidense.

El Gobierno de Bolivia atribuyó una reciente caída del dólar paralelo a factores macroeconómicos, principalmente al superávit comercial registrado en los últimos meses. Lo hizo al descartar que eso se deba a la influencia de candidatos en campaña electoral, como se sugirió desde algunos sectores.

En conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que la apreciación del boliviano frente al tipo de cambio no oficial, que actualmente ronda los 13,60 bolivianos por dólar, responde a un mayor ingreso de divisas por exportaciones, así como a una reducción en las importaciones estratégicas.

“La razón por la que ha bajado el precio del dólar en esos mercados paralelos, es porque hay más exportaciones de soja, de madera, de oro, y también han bajado las importaciones. No es porque hay un candidato que está dando seguridad, nada que ver”, afirmó Montenegro.

El dólar informal alcanzó su pico en mayo, cuando llegó a cotizarse hasta en 20 bolivianos, en un contexto de escasez de divisas que generó incertidumbre, especulación y tensiones en las transacciones comerciales.

Por el contrario, el tipo de cambio oficial, fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB), permanece inalterado desde 2011: 6,96 bolivianos por dólar para la venta y 6,86 para la compra.

La reciente baja del dólar paralelo fue interpretada por algunos candidatos presidenciales como un reflejo de la confianza que generan sus propuestas, insinuando que sus campañas estarían estabilizando el mercado, informó la agencia de noticias Xinhua.

El ministro Montenegro, sin embargo, desestimó esa narrativa y pidió separar los ciclos económicos de los tiempos políticos.

“No es correcto vincular la variación del tipo de cambio paralelo con supuestos efectos de declaraciones o candidaturas”, expresó en referencia a las elecciones generales del 17 de agosto.