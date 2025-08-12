El Frente de Izquierda exige la liberación de una activista detenida “irregularmente” en Venezuela
Martha Lía Grajales, cofundadora del colectivo de Derechos Humanos Surgentes fue arrestada luego de denunciar un ataque parapolicial en Caracas.
12/08/2025 | 15:37Redacción Cadena 3
FOTO: La activista de Derechos Humanos Martha Lía Grajales.
Los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) presentaron un proyecto en la Cámara para exigir la liberación de la activista de Derechos Humanos Martha Lía Grajales de la organización SurGentes, “detenida irregularmente” en Venezuela, luego de haber denunciado un ataque parapolicial en un acto de la agrupación ‘Madres en Defensa de la Verdad’.
El proyecto firmado por Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano “reclama el cese de persecución y represión” ante las diversas protestas sociales y solicita la libertad a todos los presos políticos.
“Resolvemos rechazar y expresar nuestra profunda preocupación por la detención arbitraria y la desaparición forzada de la activista de la organización de derechos humanos SurGentes Martha Lía Grajales, el 8 de agosto pasado, quien fue “presentada e imputada” tres días después por parte del Ministerio Público de Venezuela, acusada de incitación al odio y de conspiración con gobierno extranjero”, sostiene el documento presentado ante Diputados.
Grajales es co-fundadora de SurGentes y participó en varias manifestaciones en defensa de los sectores excluidos en Venezuela; días previos a su detención, fue agredida junto a otras manifestantes por grupos parapoliciales armados, quienes les robaron pertenencias, teléfonos y documentos de identidad.
Esta agrupación también está conformada por miembros argentinos como es el caso del Premio Nobel de la Paz y activista de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel; María Isabel Bertone, activista por la memoria; Laura García Tuñón, Congresal de la CTA-A Nacional; la legisladora porteña del FIT, Mercedes Trimarchi; y Mariana Sacayola, secretaria general de ADEMYS, entre otros.
“Repudiamos este ataque y manifestamos solidaridad con esta justa causa”, concluyeron.
Lectura rápida
¿Quién es Martha Lía Grajales?
Es cofundadora de la organización de derechos humanos SurGentes y activista en defensa de sectores excluidos en Venezuela.
¿Qué exigió el Frente de Izquierda?
Demandó la liberación de Grajales, detenida “irregularmente” tras un ataque parapolicial.
¿Cuándo fue detenida Grajales?
Fue arrestada el 8 de agosto y presentada tres días después ante el Ministerio Público de Venezuela.
¿Qué denuncia realizó Grajales?
Denunció un ataque parapolicial en un contexto de protestas de la agrupación ‘Madres en Defensa de la Verdad’.
¿Quién apoyó a Grajales?
Recibió el apoyo de diputados del FIT y de otros activistas argentinos como Adolfo Pérez Esquivel.
[Fuente: Noticias Argentinas]