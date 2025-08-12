El Frente de Izquierda exige la liberación de una activista detenida “irregularmente” en Venezuela

Los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) presentaron un proyecto en la Cámara para exigir la liberación de la activista de Derechos Humanos Martha Lía Grajales de la organización SurGentes, “detenida irregularmente” en Venezuela, luego de haber denunciado un ataque parapolicial en un acto de la agrupación ‘Madres en Defensa de la Verdad’.

El proyecto firmado por Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano “reclama el cese de persecución y represión” ante las diversas protestas sociales y solicita la libertad a todos los presos políticos.

“Resolvemos rechazar y expresar nuestra profunda preocupación por la detención arbitraria y la desaparición forzada de la activista de la organización de derechos humanos SurGentes Martha Lía Grajales, el 8 de agosto pasado, quien fue “presentada e imputada” tres días después por parte del Ministerio Público de Venezuela, acusada de incitación al odio y de conspiración con gobierno extranjero”, sostiene el documento presentado ante Diputados.

Grajales es co-fundadora de SurGentes y participó en varias manifestaciones en defensa de los sectores excluidos en Venezuela; días previos a su detención, fue agredida junto a otras manifestantes por grupos parapoliciales armados, quienes les robaron pertenencias, teléfonos y documentos de identidad.

Esta agrupación también está conformada por miembros argentinos como es el caso del Premio Nobel de la Paz y activista de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel; María Isabel Bertone, activista por la memoria; Laura García Tuñón, Congresal de la CTA-A Nacional; la legisladora porteña del FIT, Mercedes Trimarchi; y Mariana Sacayola, secretaria general de ADEMYS, entre otros.

“Repudiamos este ataque y manifestamos solidaridad con esta justa causa”, concluyeron.