Ejército de Colombia denuncia intento de "quemar vivos" a dos militares durante asonada

BOGOTÁ (AP) — El Ejército de Colombia denunció el miércoles que dos militares resultaron heridos de gravedad durante una asonada en la que civiles presuntamente presionados por un grupo ilegal intentaron "quemarlos vivos", por lo que tuvieron que ser evacuados de emergencia.

Los militares heridos cumplían un operativo antinarcóticos para destruir un laboratorio ilegal —el cual era empleado para procesar base de cocaína— cuando fueron blanco de una asonada en la zona rural de Villagarzón, un municipio del departamento de Putumayo.

Presuntamente civiles que participaban de la asonada habrían rociado con gasolina y prendido fuego a los militares, en un intento por impedir la destrucción del laboratorio, indicó el Ejército en un comunicado.

“Rechazo este acto de crueldad al intentar quemar vivos a nuestros hombres”, manifestó el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, en la red social X.

Los militares fueron trasladados de emergencia hacia la ciudad principal de Putumayo, y luego serán remitidos a Bogotá para recibir atención especializada.

El Ejército indicó que el presunto responsable sería el grupo ilegal Comandos de la Frontera, una facción de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

Comandos de la Frontera opera en Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, y las autoridades lo acusan de estar involucrado en narcotráfico y minería ilegal. También se le responsabiliza de una emboscada en Ecuador en la que murieron 11 militares ecuatorianos en mayo.

El gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene una mesa de diálogo con Comandos de la Frontera como parte de su política de “paz total”, con la que abrió varias mesas paralelas con diferentes facciones armadas ilegales.

La estatal Defensoría Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos, pidió en un comunicado al gobierno nacional “hacer un alto” en la mesa de negociación hasta que el grupo armado se comprometa a no repetir ese tipo de ataques y los repudie públicamente.

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos (aproximadamente 50.000 dólares) a quien proporcione información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque a los militares.