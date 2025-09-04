EEUU impone restricciones de visa a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Estados Unidos anunció el jueves una nueva política de restricción de visa de entrada para ciudadanos centroamericanos que mantuvieron relaciones con el Partido Comunista de China.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado estadounidense indicó que su país “se comprometió a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica y a detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho”.

Señaló que también se tomaron medidas para retirar visas a centroamericanos que dirigen, autorizan, financian o brindan apoyo significativo a actividades que socavan el Estado de derecho en países de la región, en nombre del partido comunista. La restricción alcanza también a los familiares directos de quienes se les retiró la visa.

Durante la semana circularon en redes sociales información que en el caso de Guatemala refería que el retiro de visas alcanzaría a empresarios, diputados, alcaldes locales y magistrados de cortes.

El gobierno de Guatemala dijo en una breve declaración que la decisión corresponde al gobierno estadounidense conforme a su legislación interna.

“Estas acciones reafirmaron el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”, continuó el Departamento de Estado. “Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos centroamericanos que colaboraron intencionalmente con el PCCh (Partido Comunista Chino) en Centroamérica y desestabilizan nuestro hemisferio”, agregó.

El Departamento de Estado también solicitó un comentario a la misión diplomática de China en Costa Rica, que señaló que el gobierno chino emitirá un comunicado de prensa oficial con su postura. Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con Beijing.