Ecuador convoca a 30 jugadores para duelos ante Paraguay y Argentina en eliminatorias

FOTO: Ecuador convoca a 30 jugadores para duelos ante Paraguay y Argentina al cierre de eliminatorias

QUITO (AP) — Con su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026, Ecuador develó el viernes la nómina de 30 jugadores que se medirán frente a Paraguay y Argentina, en la doble fecha que cierra las eliminatorias mundialistas.

La selección tricolor, a cargo de Sebastián Beccacece, fue segunda con 25 unidades y visitará el 4 de septiembre a Paraguay, que se ubicó en el quinto puesto con 24 puntos y menor gol diferencia que Uruguay. Cuatro días después, la Tricolor recibirá en Quito a una ya clasificada Argentina que está en la cima con 31 tantos.

La Tri se medirá con un combinado paraguayo expectante por retornar a la cita mundialista luego de más de una década de ausencia. Aunque Ecuador ya selló su pase a la Copa del Mundo, aún buscará la victoria para tener más posibilidades de ubicarse en el Grupo 2 del sorteo del mundial.

A los albirrojos, comandados por Gustavo Alfaro, quien anteriormente fue entrenador de Ecuador, un empate les sirvió para clasificarse.

En la nómina de Beccacece se reafirmó la presencia de los atacantes Gonzalo Plata del Flamengo, y Enner Valencia del Internacional de Porto Alegre. Además, del popular volante Moisés Caicedo del Chelsea, el defensor Piero Hincapié que sorprendió con su reciente fichaje al Arsenal de Inglaterra, entre otros.

Las únicas novedades fueron los locales Darwin Guagua, Jordy Alcívar y Patrik Mercado del Independiente del Valle.

Los porteros Galíndez, Ramírez, Cabezas y Valle también fueron ratificados.

El plantel ecuatoriano entrenó desde el sábado en la capital argentina, Buenos Aires, donde el equipo técnico fijó su base para la preparación previa al duelo con Paraguay.

Tras el cierre de las eliminatorias, Ecuador se preparó para sus dos primeros encuentros amistosos con México y Estados Unidos, en octubre.

___

Plantel:

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), David Cabezas (El Nacional), Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensas: Pervis Estupiñán (Milán, Italia), Cristian Ramírez (LoKomotiv, Rusia), Xavier Arreaga (Barcelona, España), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia), Piero Hincapié (Arsenal, Ingaterra), Joel Ordóñez (Club Brugge, Bélgica), Félix Torres (Corinthians, Brasil), Ángelo Preciado (Sparta Praga, República Checa).

Volantes: Bryan Ramírez (Liga de Quito), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Pedro Vite (Pumas, México), Kendry Páez (Estrasburgo, Francia), Patrick Mercado (Independiente del Valle), Alan Minda (Cercle Brugge, Bélgica), Yaimar Medina (KRC Genk, Bélgica), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil), John Yeboah (Venezia, Italia), Jhon Mercado (Sparta Praga, República Checa), Nilson Angulo (Anderlecht, Bélgica), Denil Castillo (FC Midtjylland, Dinamarca), Darwin Guagua (Independiente del Valle), Jordy Alcívar (Independiente del Valle).

Delanteros: Leonardo Campana (New England Revolution, EEUU), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica), Enner Valencia (Internacional de Porto Alegre, Brasil).