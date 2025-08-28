Economía de EEUU crece un 3,3 % en el segundo trimestre, informa el gobierno

WASHINGTON (AP) — La economía de Estados Unidos se recuperó esta primavera de una caída en el primer trimestre debida a las repercusiones de las guerras comerciales del presidente Donald Trump.

El jueves, en una mejora de su primera estimación de julio, el Departamento de Comercio informó que el producto interno bruto de Estados Unidos —que es la producción nacional de bienes y servicios— se expandió a un ritmo anual del 3,3% de abril a junio tras haberse contraído un 0,5% en los primeros tres meses de 2025. Inicialmente, el departamento había estimado un crecimiento del 3% para el segundo trimestre.

La caída del PIB en el primer trimestre, el primer retroceso de la economía de Estados Unidos en tres años, fue causada principalmente por un aumento en las importaciones —que se restan del PIB— ya que las empresas se apresuraron a importar bienes extranjeros antes de la entrada en vigor de los aranceles de Trump. Esa tendencia se revirtió, como se esperaba, en el segundo trimestre: las importaciones cayeron a un ritmo del 29,8%, impulsando el crecimiento de abril a junio en más de 5 puntos porcentuales.

El Departamento de Comercio informó que el gasto del consumidor y la inversión privada fueron un poco más fuertes en el segundo trimestre de lo que había estimado inicialmente.

El gasto del consumidor, que representa aproximadamente el 70% del PIB, creció a un ritmo anual del 1,6%, poco impresionante pero mejor que el 0,5%% del primer trimestre y que el 1,4%% que el gobierno había estimado inicialmente para el segundo.

Aun con una revisión al alza, la inversión privada cayó a un ritmo anual del 13,8% de abril a junio. Esa sería la mayor caída desde el segundo trimestre de 2020, en el apogeo de la pandemia de coronavirus. Una reducción en los inventarios privados restó casi 3,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB del segundo trimestre.

El gasto y la inversión del gobierno federal cayeron a un ritmo anual del 4,7%, además de una caída del 4,6%% en el primer trimestre.

Una categoría dentro de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía resultó ser más fuerte de lo que se informó inicialmente, creciendo un 1,9% de abril a junio, igual que en el primer trimestre. Esta categoría incluye el gasto del consumidor y la inversión privada, pero excluye elementos volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto gubernamental.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha revertido décadas de política estadounidense que favorecía un comercio más libre. Ha asignado gravámenes de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo y ha impuesto aranceles a productos específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Trump ve los aranceles como una forma de proteger la industria estadounidense, atraer fábricas de vuelta a Estados Unidos y ayudar a pagar los enormes recortes de impuestos que aprobó el 4 de julio.

Pero la mayoría de los economistas —a los que Trump y sus asesores ven con desdén— dicen que sus aranceles dañarán la economía al aumentar los costos y hacer que las empresas estadounidenses protegidas sean menos eficientes. Señalan que los aranceles los pagan los importadores estadounidenses, quienes intentan trasladar el costo a sus clientes mediante precios más altos. Por lo tanto, los aranceles pueden ser inflacionarios, aunque hasta ahora, su impacto ha sido modesto.

La forma errática en que Trump ha impuesto los aranceles —anunciándolos y suspendiéndolos, y luego ideando otros nuevos— ha hecho que las empresas se sientan desconcertadas e inseguras sobre las inversiones y la contratación.

Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, dijo que la resiliencia del mercado laboral —el gobierno también informó el jueves que menos personas solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada— “da confianza a la gente para que abra su billetera para adquirir lo básico y algunos pequeños caprichos”. Pero esperaba que la economía se mantuviera en un “modo de velocidad más lenta, con un gasto y crecimiento de alrededor del 1,5% a medida que los aranceles se vuelvan más visibles para los consumidores estadounidenses”.

