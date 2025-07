Donald Trump pidió que cesen los ataques contra Pam Bondi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus seguidores que dejen de atacar a la fiscal general, Pam Bondi, por las recientes averiguaciones del Departamento de Justicia relacionadas con el acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein.

“¿Qué pasa con mis ‘chicos’ y ‘muchachos’, en algunos casos? Están yendo todos contra la fiscal general, Pam Bondi, que está haciendo un ¡FANTÁSTICO TRABAJO! Estamos en el mismo equipo, MAGA (acrónimo en inglés de ‘Hacer América Grande Otra Vez’), y no me gusta lo que está pasando”, escribió el primer mandatario en The Truth Social.

Entonces pidió a sus bases “no perder tiempo ni energía en Jeffrey Epstein, alguien al que a nadie le importa”, tras una revista sobre los archivos de Epstein.

El lunes, un memorando publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que no tiene pruebas de que Epstein guardara una “lista de clientes” o fuese asesinado, provocando incredulidad hacia las averiguaciones y críticas al equipo investigador por parte de los seguidores de Trump.

Durante años, Trump y sus seguidores exigieron la publicación de la lista de clientes de Epstein, según recordó un informe de la agencia de noticias Xinhua.